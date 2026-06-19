Mercato : Le PSG s'attaque à un phénomène, il est «de la même veine» que Kylian Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une belle saison avec le LOSC, Ayyoub Bouaddi a attiré l'attention ces derniers mois avant la Coupe du monde. Celui qui a choisi le Maroc est dans le viseur du PSG alors que le mercato estival a ouvert ses portes et il a fait des débuts remarqués avec sa sélection au Mondial. A seulement 18 ans, il fait preuve d'un talent très impressionnant, qui appelle à certaines comparaisons.

Professionnel au LOSC depuis l'âge de 15 ans, Ayyoub Bouaddi fait parler de lui depuis des années. Le jeune milieu de terrain a fait preuve de belles qualités sur le terrain et son avenir semble s'écrire dans un grand club. Parmi les clubs évoqués, le PSG s'est positionné sur le Marocain. Surtout qu'il a fait des débuts très prometteurs face au Brésil lors de la Coupe du monde. Un talent qui rappelle celui de Kylian Mbappé notamment pour Olivier Létang.

Ayyoub Bouaddi comparé à Kylian Mbappé ! Milieu central de 18 ans, Ayyoub Bouaddi est estimé à 50M€ à l'heure actuelle selon le site spécialisé Transfermarkt. Mais ce prix pourrait rapidement évoluer au vu du talent du joueur qui rappelle certains grands champions ayant explosé très jeune. « Lui, c'est un joueur différent, c'est Kylian (Mbappé), (Paul) Seixas, (Victor) Wembanyama, c'est de la même veine. Il a le talent et la personnalité. Il est d'une intelligence hors du commun. Mais il faut garder les pieds sur terre. Et il a la capacité de faire plus et mieux » assure Olivier Létang, le président du LOSC, dans des propos rapportés par L'Equipe.