Mercato : L’OM prêt à sacrifier un joueur actuellement à la Coupe du monde 2026 ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recruté l’année dernière en provenance de la Juventus, Timothy Weah est une des rares satisfactions de l’exercice 2025-2026 de l’OM, qui pourrait tout de même chercher à s’en séparer. Si le joueur, actuellement engagé à la Coupe du monde 2026 avec les États-Unis, a déjà exprimé son envie de rester, le club pourrait le pousser vers la sortie en raison de sa situation financière.

Cela a quasiment toujours été le cas et c’est d’autant plus vrai cette année : personne n’est intransférable à l’OM. Sanctionné d’une exclusion avec sursis de la Ligue Europa et d’une amende de 10M€ par l’UEFA, le club est aussi dans le viseur de la DNCG et risque un encadrement de sa masse salariale. Marseille a donc un besoin urgent de vendre afin de renflouer ses comptes et certains joueurs qui aimeraient pourtant rester pourraient en faire les frais.

Weah pourrait être contraint de quitter l’OM Dans cette optique, L’Équipe cite les noms d’Igor Paixao (25 ans), Quinten Timber (24 ans) et Amine Gouiri (26 ans) et laisse entendre qu’au moins un des trois ne sera plus là la saison prochaine. S’il a été auteur d’une première saison plutôt réussie, Timothy Weah pourrait également partir cet été. Arrivé l’année dernière en provenance de la Juventus, l’international américain (52 sélections) pourrait voir sa cote grimper pendant la Coupe du monde 2026, ce qui ferait les affaires de l’OM.