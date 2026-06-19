Mercato : L’OM prêt à sacrifier un joueur actuellement à la Coupe du monde 2026 ?

Recruté l’année dernière en provenance de la Juventus, Timothy Weah est une des rares satisfactions de l’exercice 2025-2026 de l’OM, qui pourrait tout de même chercher à s’en séparer. Si le joueur, actuellement engagé à la Coupe du monde 2026 avec les États-Unis, a déjà exprimé son envie de rester, le club pourrait le pousser vers la sortie en raison de sa situation financière.
Cela a quasiment toujours été le cas et c’est d’autant plus vrai cette année : personne n’est intransférable à l’OM. Sanctionné d’une exclusion avec sursis de la Ligue Europa et d’une amende de 10M€ par l’UEFA, le club est aussi dans le viseur de la DNCG et risque un encadrement de sa masse salariale. Marseille a donc un besoin urgent de vendre afin de renflouer ses comptes et certains joueurs qui aimeraient pourtant rester pourraient en faire les frais.
Weah pourrait être contraint de quitter l’OM
Dans cette optique, L’Équipe cite les noms d’Igor Paixao (25 ans), Quinten Timber (24 ans) et Amine Gouiri (26 ans) et laisse entendre qu’au moins un des trois ne sera plus là la saison prochaine. S’il a été auteur d’une première saison plutôt réussie, Timothy Weah pourrait également partir cet été. Arrivé l’année dernière en provenance de la Juventus, l’international américain (52 sélections) pourrait voir sa cote grimper pendant la Coupe du monde 2026, ce qui ferait les affaires de l’OM.
« Mon souhait est de rester »
À l’instar d’un Igor Paixao, qui aimerait rester, Timothy Weah pourrait donc quitter Marseille à contrecœur si la bonne offre arrive sur le bureau de la direction olympienne. « J’espère, si le club me garde. Bien sûr, mon souhait est de rester. Comme je l’ai dit, quand j’ai signé ici, j’ai été accueilli comme dans une famille. Je me sens bien à Marseille, c’est ma ville », déclarait le joueur âgé de 26 ans en conférence de presse fin avril. « Même si on traverse une saison plus difficile, mon rêve est de gagner quelque chose ici. Je suis là pour jouer pour mon club, pour le maillot, pour ma ville. J’espère être là la saison prochaine, bien sûr. »