Mercato - Feuilleton terminé : Un joueur recale le PSG pour signer à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il avait déjà un accord verbal avec l’OM, Adam El Boughlamy a vu un autre sérieux concurrent essayer de s’attacher ses services : le PSG. Également pisté par plusieurs autres clubs de Ligue 1, le milieu de terrain de Montpellier va finalement bel et bien prendre la direction de Marseille.

Si son mercato est à l’arrêt et que la nomination de Bruno Genesio au poste d’entraîneur n’est toujours pas officialisée, l’OM continue son travail sur le marché de la post-formation. En ce sens, Adam El Boughlamy devrait très bientôt s’engager avec le club marseillais, même si le PSG a essayé de mettre des bâtons dans les roues des Olympiens.

Entre le PSG et l’OM, El Boughlamy a fait son choix En effet, Foot Mercato indiquait que malgré un accord verbal avec l’OM, le club de la capitale avait essayé de détourner Adam El Boughlamy de Marseille. Le milieu de terrain de Montpellier était également dans le viseur de Strasbourg, l’OL et Lorient, mais a pris sa décision définitive. Toujours selon FM, le joueur âgé de 18 ans a fait le choix de s’engager avec l’OM, où il ne sera pas le seul jeune à arriver.