Mercato - Feuilleton terminé : Un joueur recale le PSG pour signer à l’OM !

Alors qu’il avait déjà un accord verbal avec l’OM, Adam El Boughlamy a vu un autre sérieux concurrent essayer de s’attacher ses services : le PSG. Également pisté par plusieurs autres clubs de Ligue 1, le milieu de terrain de Montpellier va finalement bel et bien prendre la direction de Marseille.
Si son mercato est à l’arrêt et que la nomination de Bruno Genesio au poste d’entraîneur n’est toujours pas officialisée, l’OM continue son travail sur le marché de la post-formation. En ce sens, Adam El Boughlamy devrait très bientôt s’engager avec le club marseillais, même si le PSG a essayé de mettre des bâtons dans les roues des Olympiens.
Entre le PSG et l’OM, El Boughlamy a fait son choix
En effet, Foot Mercato indiquait que malgré un accord verbal avec l’OM, le club de la capitale avait essayé de détourner Adam El Boughlamy de Marseille. Le milieu de terrain de Montpellier était également dans le viseur de Strasbourg, l’OL et Lorient, mais a pris sa décision définitive. Toujours selon FM, le joueur âgé de 18 ans a fait le choix de s’engager avec l’OM, où il ne sera pas le seul jeune à arriver.
Une quatrième recrue pour l'OM
Car l’Olympique de Marseille a déjà bien avancé concernant les dossiers liés à la post-formation. À commencer par Sacha Lung, défenseur central âgé de 18 ans qui va quitter Strasbourg pour signer un contrat de trois ans avec l’OM. La direction olympienne a également réussi à convaincre Jephthe Malanda (18 ans) de faire le même chemin que Bruno Genesio. Pisté par l’AC Milan, Côme et Anderlecht, le milieu offensif du LOSC va signer son premier contrat professionnel avec Marseille, où il a donc de fortes chances de retrouver le technicien français, attendu pour remplacer Habib Beye au poste d’entraîneur. Le club a aussi enregistré l’arrivée d’Osmane N’Diaye (18 ans), arrière droit de Caen qui a signé son premier contrat professionnel avec l’OM.