Bruno Genesio arrive à l'OM : C'est terminé pour Samir Nasri !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Comme annoncé depuis plusieurs jours maintenant, Bruno Genesio devrait être le prochain entraîneur de l'OM et remplacer ainsi Habib Beye. Le technicien français devrait débarquer avec son staff et à propos de celui-ci, il était notamment question de la présence de Samir Nasri. L'ancien joueur de l'OM va-t-il alors faire son grand retour à Marseille ? La réponse serait finalement négative.

Venu remplacer Roberto De Zerbi en cours de saison, Habib Beye ne devrait pas s'éterniser en tant qu'entraîneur de l'OM. Malgré un contrat jusqu'en 2027, l'ancien technicien du Stade Rennais devrait prochainement être démis de ses fonctions. Et pour le remplacer, la nouvelle direction marseillaise a décidé de faire confiance à Bruno Genesio. Parti du LOSC, il est donc maintenant attendu à Marseille, où il pourrait débarquer avec un staff réduit.

Le staff de Genesio à l'OM révélé Rien n'est encore officiel concernant le changement d'entraîneur, mais ça ne devrait plus tarder à la suite de la sanction de l'UEFA qui est tombée. Bruno Genesio pourrait donc prochainement venir remplacer Habib Beye à l'OM et voilà qu'on en sait un peu plus sur son staff, dont ne devrait pas faire partie Samir Nasri. Alors que certaines rumeurs ont annoncé la présence du Marseillais aux côtés de Genesio, cela ne sera pas le cas selon Mohamed Toubache-Ter. Pour ce qui est de ceux qui accompagneront le futur coach de l'OM, on devrait alors retrouver Dimitri Farbos, Jérémie Bréchet, Nicolas Dehon ainsi qu'un préparateur physique.