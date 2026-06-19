Transfert au PSG : Le départ de Kang-in Lee est relancé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Trois saisons et puis s'en va ? Kang-in Lee aurait des chances de ne pas passer l'été dans la capitale. En effet, à deux ans de l'expiration de son contrat, le milieu offensif sud-coréen fait parler de lui ces derniers jours concernant un potentiel départ à l'Atletico de Madrid. Et ce n'est pas pour lui déplaire. Cependant, deux développements importants sont à noter. Explications.

Il fut l'une des onze recrues bouclées par Luis Campos à l'été 2023, douze en incluant le retour de Xavi Simons. Kang-in Lee (25 ans) s'est montré de manière épisodique important dans la rotation de Luis Enrique au cours de ses trois saisons passées au club sans jamais s'imposer comme titulaire indiscutable, baladé à plusieurs positions sur le terrain. Déjà au cœur des rumeurs de transfert l'été dernier après la première Ligue des champions remportée par le Paris Saint-Germain, Lee est à nouveau inclus dans les spéculations de départ.

Kang-in Lee à l'Atletico de Madrid ou à Barcelone ? Mais cette fois-ci, les choses pourraient finalement se décanter. Depuis quelques jours, la tendance est à un départ de Kang-in Lee à l'Atletico de Madrid. Le journaliste Matteo Moretto a par ailleurs dévoilé que l'international sud-coréen actuellement sur le sol américain pour la Coupe du monde 2026 voudrait retrouver le championnat espagnol qu'il a connu au Valence CF et à Majorque. L'Atletico de Madrid serait une destination qui aurait le mérite de lui plaire, lui qui a également été le sujet d'une discussion entre le directeur sportif du FC Barcelone en la personne de Deco et son représentant pour une prise de renseignements.