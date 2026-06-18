Mercato - PSG : Olivier Giroud annonce le prix d'Ayyoub Bouaddi !

Tombé sous le charme d'Ayyoub Bouaddi, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aimerait le recruter lors de ce mercato estival. Toutefois, le club de la capitale va devoir payer le prix fort pour obtenir gain de cause sur ce dossier. D'après Olivier Giroud, son coéquipier couterait plus de 60M€.

Très performant sous les couleurs du LOSC et du Maroc , Ayyoub Bouaddi serait dans le viseur du PSG . En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi serait emballé par l'idée de recruter le milieu de terrain de 18 ans. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2029 avec les Dogues, Ayyoub Bouaddi couterait cher. Du moins, c'est ce qu'affirme son coéquipier lillois Olivier Giroud .

«C’est le prix sur le marché maintenant»

« J’ai été impressionné par sa maturité et par son entourage, qui est vraiment sain. Sa tête est bien faite dans le sens où il est calme, il est confiant. Il reste toujours lui-même, même sur un terrain. C’est un cadeau de l’avoir dans son équipe. Je pense que le Maroc peut être vraiment très, très, très heureux de l’avoir. Il a montré son talent dès le premier match et ce n’est que le début parce que vous savez, il n’a que 18 ans. Son transfert, ce sera au-dessus de 60 ou 70 millions d’euros. C’est le prix sur le marché maintenant. Ce sera compliqué pour Lille de le conserver. C’est un joueur vraiment complet et polyvalent. Il est partout, toujours au bon endroit sur le terrain, un peu comme N’Golo (Kanté). La seule chose qu’il doit améliorer, et il le sait parce qu’on le taquine beaucoup à propos de ça dans l’équipe, c’est la finition. Il doit être plus agressif devant le but. S’il y arrive, il jouera au Real Madrid dès l’année prochaine. Laissons-lui et donnons-lui du temps », a affirmé Olivier Giroud, buteur de 39 ans.