Eduardo Camavinga au PSG : L'annonce de la presse espagnole pour relancer le dossier

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Non-sélectionné par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde avec l'équipe de France, Eduardo Camavinga profite actuellement de ses vacances. Mais voilà qu'en cette période de mercato, l'avenir du joueur du Real Madrid fait l'objet de nombreuses rumeurs. Loin de faire l'unanimité désormais chez les Merengue, le Français est annoncé possiblement sur le départ. Et du côté de l'Espagne, il a de nouveau été question du PSG pour l'accueillir.

Depuis 2021, Eduardo Camavinga défend les couleurs du Real Madrid. 5 ans plus tard, l'heure du départ pourrait bien avoir sonné pour l'international français. Au cours des derniers mois, le milieu de terrain a vu sa place de plus en plus être remise en question chez les Merengue et son exclusion face au Bayern Munich ne lui a clairement pas fait gagner des points. L'avenir de Camavinga pourrait donc s'écrire loin de la capitale espagnole et ce même si José Mourinho est devenu l'entraîneur de la Casa Blanca.

Un intérêt du Real Madrid ? Alors que le Real Madrid anime ce début de mercato dans le sens des arrivées, la Casa Blanca réfléchirait à un départ au milieu de terrain selon les informations de AS. C'est ainsi qu'Eduardo Camavinga serait clairement un candidat pour faire ses valises dans les semaines à venir. Pour aller où ? Comme expliqué par le média ibérique, Camavinga a une belle cote en Premier League, tandis qu'il aurait fait l'objet d'approches informelles de la part du PSG. Le fait est que de son côté, l'international français n'aurait pas vraiment envie de quitter le Real Madrid cet été.