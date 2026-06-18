Mercato : Le PSG sur le point de faire capoter un transfert à l’OM ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ciblé par l’OL, Strasbourg ou encore Lorient, Adam El Boughlamy semblait plutôt se diriger vers l’Olympique de Marseille pour y signer un contrat stagiaire pro. Mais le Paris Saint-Germain aurait fait une entrée fracassante dans ce dossier, avec l’espoir d’enrôler le milieu de 18 ans qui arrive à la fin de son contrat avec Montpellier.

Contraint d’agir avec des moyens limités en l’absence des gains liés à la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille entend malgré tout se montrer actif durant le mercato estival. Ce mercredi, Foot Mercato annonçait la signature prochaine d’Adam El Boughlamy, arrivant à la fin de son engagement avec Montpellier. Un contrat stagiaire pro attend le capitaine des U19 héraultais, mais le PSG pourrait finalement en décider autrement.

L’OM en pole pour Adam El Boughlamy ? Ce jeudi, FM annonce un rebondissement de taille pour l’avenir du milieu de terrain, également convoité par le PSG, qui tente de renverser la tendance malgré l’accord de principe conclue par l’OM. Le club de la capitale s’ajouterait ainsi à la longue liste des prétendants d’Adam El Boughlamy, également courtisé par l’OL, Strasbourg et Lorient.