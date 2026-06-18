Mercato : Le PSG sur le point de faire capoter un transfert à l’OM ?

Ciblé par l’OL, Strasbourg ou encore Lorient, Adam El Boughlamy semblait plutôt se diriger vers l’Olympique de Marseille pour y signer un contrat stagiaire pro. Mais le Paris Saint-Germain aurait fait une entrée fracassante dans ce dossier, avec l’espoir d’enrôler le milieu de 18 ans qui arrive à la fin de son contrat avec Montpellier.
Contraint d’agir avec des moyens limités en l’absence des gains liés à la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille entend malgré tout se montrer actif durant le mercato estival. Ce mercredi, Foot Mercato annonçait la signature prochaine d’Adam El Boughlamy, arrivant à la fin de son engagement avec Montpellier. Un contrat stagiaire pro attend le capitaine des U19 héraultais, mais le PSG pourrait finalement en décider autrement.
L’OM en pole pour Adam El Boughlamy ?
Ce jeudi, FM annonce un rebondissement de taille pour l’avenir du milieu de terrain, également convoité par le PSG, qui tente de renverser la tendance malgré l’accord de principe conclue par l’OM. Le club de la capitale s’ajouterait ainsi à la longue liste des prétendants d’Adam El Boughlamy, également courtisé par l’OL, Strasbourg et Lorient.
Le PSG voudrait jouer un mauvais tour à son rival
Luis Campos a eu l’occasion de voir de près le Franco-marocain de 18 ans puisque son équipe s’est inclinée en finale de la Coupe Gambardella face au PSG le 22 mai dernier au Stade de France. Présent à Montpellier depuis les U9, Adam El Boughlamy sort d’une saison pleine avec huit buts et cinq passes décisives. « C’est typiquement le joueur de l’ombre depuis le début. Aujourd’hui, il montre des choses et tout le monde reconnaît ses qualités », saluait en avril son entraîneur Michel Rodriguez.
Jusqu’à présent, Adam El Boughlamy fait preuve de patience en attendant de découvrir le monde professionnel. « Je travaille et le moment viendra quand le club décidera », confiait-il avant la demi-finale de Gamberdella. Reste à voir maintenant quel club lui donnera sa chance en Ligue 1.