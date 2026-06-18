Ça bouge au PSG : Olivier Giroud annonce une mauvaise nouvelle pour le mercato !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la deuxième Ligue des Champions, le PSG s'est mis en tête d'aller en chercher une troisième. Pour cela, le club de la capitale voudrait se renforcer à l'occasion du mercato estival. Alors que celui-ci est désormais ouvert, de nombreux joueurs sont associés au champion d'Europe. Mais voilà que tous ne viendront pas. D'ailleurs, Olivier Giroud n'a pas forcément une très bonne nouvelle pour le PSG.

A 18 ans, Ayyoub Bouaddi est l'une des révélations de cette première journée de la Coupe du monde. Titulaire avec le Maroc face au Brésil, le milieu de terrain du LOSC a crevé l'écran. Une compétition suite à laquelle il pourrait bien ne pas s'éterniser chez les Dogues. De nombreux cadors européens lui feraient déjà les yeux doux et voilà que la liste des prétendants pour Bouaddi devrait encore s'allonger. Alors qu'il a notamment été question d'un intérêt du PSG, Olivier Giroud l'imagine plutôt ailleurs.

Bouaddi bientôt... au Real Madrid ? Coéquipier d'Ayyoub Bouaddi au LOSC, Olivier Giroud a pu se rendre compte de son talent au quotidien. L'attaquant lillois a d'ailleurs évoqué l'avenir du Marocain au micro de la BBC. De quoi alors le faire dire : « Je pense que ça va être dur de le garder à Lille. C'est un joueur très complet. La seule chose qu'il doit améliorer et il le sait car on lui dit beaucoup, c'est la finition. Etre plus agressif devant le but. S'il y arrive alors il jouera au Real Madrid la saison prochaine ».