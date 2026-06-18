Transfert de Bernardo Silva au Real Madrid : Le PSG impacté pour son mercato ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid a frappé un grand coup ces derniers jours au vu de l’intérêt dont son ultime recrue faisait l’objet sur le marché des transferts espagnol. Libre de tout contrat après son départ de Manchester City, Bernardo Silva a finalement choisi la Casa Blanca au lieu du FC Barcelone. Et cette décision pourrait inciter le Barça à se rabattre sur un joueur du PSG en la personne de Kang-in Lee.

Mercredi, quelques heures avant son entrée en lice avec le Portugal contre la République Démocratique du Congo (1-1), le Real Madrid officialisait la signature de Bernardo Silva. L’international portugais débarque dans la capitale espagnole libre de tout contrat après neuf saisons pleines passées à Manchester City dont un triplé historique en 2023 avec la Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions.

Bernardo Silva snobe le FC Barcelone et l’Atletico pour le Real Madrid Bernardo Silva a donc choisi de rejoindre le Real Madrid où il sera entraîné par son compatriote José Mourinho. Et ce, en dépit des avances du FC Barcelone et de l’Atletico de Madrid. L’échec du Barça dans sa quête de la signature du milieu offensif passé par le Benfica Lisbonne, l’AS Monaco et donc les Skyblues avant le Real Madrid pourrait bien avoir une incidence sur le mercato du Paris Saint-Germain avec un joueur en particulier : Kang-in Lee.