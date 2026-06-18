Transfert de Michael Olise : Le PSG ou le Real Madrid ? Deschamps lui conseille une autre équipe !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Deux ans après son transfert de Crystal Palace au Bayern Munich, Michael Olise (24 ans) fait à nouveau parler de lui sur le marché des transferts. Et il se trouve que le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont sur les rangs. Faut-il s'attendre à ce qu'il change d'air à l'intersaison une fois sa Coupe du monde terminée avec l'équipe de France ? Didier Deschamps a mis les pieds dans le plat.

Et si Michael Olise finissait par devenir le hit de l'été ? Passeur décisif pour Kylian Mbappé mardi pour sa première apparition en Coupe du monde avec l'équipe de France, l'ailier droit des Bleus a conforté son statut de titulaire indiscutable dans l'animation offensive orchestrée par Didier Deschamps, dans la lignée de sa saison XXL avec le Bayern Munich (22 buts et 26 passes décisives toutes compétitions confondues). Si bien que le PSG et le Real Madrid en pinceraient pour le natif de Londres qui brille avec les Bleus, 3 buts et une passe décisive lors de ses deux dernières sorties.

«Il s’est développé» Didier Deschamps a accordé une interview à Sport BILD ces dernières heures. Parmi les sujets évoqués, le cas Michael Olise est bien évidemment venu sur la table. Avant de faire un point sur la question qui revient régulièrement dans la presse, à savoir son actualité mercato, le sélectionneur des Bleus affiche sa satisfaction vis-à-vis de la progression d'Olise. « Michael Olise a fait des progrès incroyables. Les choses ont été un peu difficiles et ardues avec nous en équipe de France au début. Mais avec de la persévérance et du soutien, il s’est développé ».