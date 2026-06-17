Mercato - OM : Voilà la raison qui rend possible le transfert d’un gros joueur ?

Alexis Brunet

La saison prochaine, l’OM va afficher un tout nouveau visage car il risque d’y avoir beaucoup de mouvements lors du mercato. Le club phocéen doit reconstruire son effectif et certains cadres vont s’en aller. Cela devrait être le cas de Pierre-Emile Højbjerg, qui possède un très gros salaire pour les finances marseillaises et qui n’est pas en adéquation avec l’absence de Ligue des champions.

L’heure est à la reconstruction du côté de l’OM. Après une cinquième place assez décevante en Ligue 1, le club phocéen doit se renouveler et cela a déjà commencé avec les arrivées de Stéphane Richard et de Grégory Lorenzi. Prochainement, Bruno Genesio pourrait lui aussi poser ses valises à Marseille, car il est annoncé par plusieurs sources comme le futur successeur d’Habib Beye.

Direction la sortie pour Højbjerg ? Si Bruno Genesio a de grandes chances de débarquer à l’OM, Pierre-Emile Højbjerg a lui de grandes chances de le quitter. Après une saison compliquée, le Danois est annoncé sur le départ et, selon les informations de La Provence, il pourrait prendre la direction de l’Italie et plus précisément de l’Atalanta Bergame. Son lourd salaire est un poids pour le club phocéen qui ne bénéficiera pas de la manne de la Ligue des champions et cette porte de sortie en Serie A pourrait donc faire les affaires de tout le monde. Les représentants du milieu de terrain et ceux de la Dea se sont d'ailleurs déjà rencontrés ce mardi.