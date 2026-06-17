Samir Nasri : La réponse sur son retour à l'OM avec Bruno Genesio

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour remplacer Habib Beye, la nouvelle directeur de l'OM aurait décidé de faire confiance à Bruno Genesio. L'arrivée de ce dernier à Marseille est donc attendue. Avec quel staff ? Par le passé, Samir Nasri avait révélé avoir été contacté pour intégrer le staff de Genesio à Rennes. Forcément, sur la Canebière, certains se mettent à rêver que ça se réalise avec l'OM. On en serait encore loin visiblement...

Le nouveau visage de l'OM se précise. Stéphane Richard a été nommé président tandis que Grégory Lorenzi a pris ses fonctions de directeur sportif. Quid du poste d'entraîneur ? Si Habib Beye est aujourd'hui en poste à Marseille, il pourrait être remplacé très prochainement. Sur la Canebière, on a jeté son dévolu sur Bruno Genesio, qui pourrait donc venir entraîner l'OM après le LOSC. Attendu sur le banc du club phocéen, le technicien français serait d'ailleurs en train de réfléchir à son staff.

Un ancien international français dans le staff de Genesio ? Avec cette arrivée annoncée de Bruno Genesio à l'OM, certains ont alors imaginé la présence de Samir Nasri dans son staff après l'avoir déjà contacté pour en faire partie quand il dirigeait le Stade Rennais. Le Marseillais va-t-il alors faire son grand retour sur la Canebière ? Ce mercredi, sur X, Mohamed Toubache-Ter a fait savoir dans un premier temps : « Un ancien international français dans le viseur de Bruno Génésio pour intégrer son staff ». Le fait est que cet ancien international français n'est pas Samir Nasri. En effet, il a précisé : « PS: il ne fait pas 1M77. (...) Sur Wikipédia, Nasri est donné à 1M77 ».