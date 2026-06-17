Samir Nasri : La réponse sur son retour à l'OM avec Bruno Genesio

Pour remplacer Habib Beye, la nouvelle directeur de l'OM aurait décidé de faire confiance à Bruno Genesio. L'arrivée de ce dernier à Marseille est donc attendue. Avec quel staff ? Par le passé, Samir Nasri avait révélé avoir été contacté pour intégrer le staff de Genesio à Rennes. Forcément, sur la Canebière, certains se mettent à rêver que ça se réalise avec l'OM. On en serait encore loin visiblement...
Le nouveau visage de l'OM se précise. Stéphane Richard a été nommé président tandis que Grégory Lorenzi a pris ses fonctions de directeur sportif. Quid du poste d'entraîneur ? Si Habib Beye est aujourd'hui en poste à Marseille, il pourrait être remplacé très prochainement. Sur la Canebière, on a jeté son dévolu sur Bruno Genesio, qui pourrait donc venir entraîner l'OM après le LOSC. Attendu sur le banc du club phocéen, le technicien français serait d'ailleurs en train de réfléchir à son staff.
Un ancien international français dans le staff de Genesio ?
Avec cette arrivée annoncée de Bruno Genesio à l'OM, certains ont alors imaginé la présence de Samir Nasri dans son staff après l'avoir déjà contacté pour en faire partie quand il dirigeait le Stade Rennais. Le Marseillais va-t-il alors faire son grand retour sur la Canebière ? Ce mercredi, sur X, Mohamed Toubache-Ter a fait savoir dans un premier temps : « Un ancien international français dans le viseur de Bruno Génésio pour intégrer son staff ». Le fait est que cet ancien international français n'est pas Samir Nasri. En effet, il a précisé : « PS: il ne fait pas 1M77. (...) Sur Wikipédia, Nasri est donné à 1M77 ».
Nasri valide Genesio à l'OM
Samir Nasri serait donc loin d'intégrer le staff de Bruno Genesio à l'OM. Il n'empêche que le Marseillais avait validé l'arrivée de l'ex-entraîneur du LOSC sur la Canebière récemment. « Qui sera le prochain entraîneur de l’OM ? Je ne sais pas moi. Honnêtement, j’en ai aucune idée. Ça va dépendre de Lorenzi, c’est Lorenzi qui va faire le choix. Moi, je prends Genesio. Si je prends Christophe Galtier, déjà il va falloir que je tranche entre Gouiri et Galtier car ils ont quand même un différend depuis Nice. Même si Galtier connait l’environnement marseillais, je prendrais Genesio. C’est gage de sécurité, de résultats en Ligue 1. Ça va apporter un peu plus de calme et de sérénité dans l’environnement marseillais », expliquait Nasri.