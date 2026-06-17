OM - Les moqueries des supporters qui lui ont fait vivre un calvaire : «Je l’ai très mal vécu» 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé à l’OM en 1986, Jean-Papin aura porté le maillot phocéen jusqu’en 1992. Ayant disputé 275 matchs à Marseille, celui qui évoluait au poste d’attaquant a marqué à 182 reprises. Un bilan plus qu’excellent mais voilà que les débuts à l’OM n’ont pas été simples pour Papin. Les supporters marseillais ont même été jusqu’à se moquer de lui et ça n’a visiblement pas été simple à vivre.

Recruté en 1986, Jean-Pierre Papin débarquait alors à l’OM en provenance de Belgique et du club de Bruges. Le Ballon d’Or 1991 a alors dû s’adapter à un nouvel environnement et contrairement à ce qu’il pensait, ça n’a pas été simple. En effet, dans un entretien accordé au Monde, JPP a confié : « A Marseille, les gens connaissent le foot, ils savent porter un jugement sur des joueurs. Ils ne vous reprocheront jamais de mouiller le maillot, et ils vous aduleront si vous marquez des buts. Il m’a fallu une saison entière pour bien le comprendre. En arrivant de l’étranger – Bruges avait été mon second club pro –, je pensais que ça allait le faire, sans beaucoup travailler. Et ça ne l’a fait… qu’à moitié ».

« D’avoir autant loupé m’a valu d’être moqué par les tribunes » La première année à l’OM a donc été difficile pour Jean-Pierre Papin, qui avait alors été la cible des moqueries des fans olympiens. Et à ce propos, l’ancien Marseillais a fait savoir : « J’ai certes marqué 13 buts au cours de la première saison, mais sur un ratio de 45 occasions. D’avoir autant loupé m’a valu d’être moqué par les tribunes qui scandaient : « JPP – J’en Peux Plus ». Je l’ai très mal vécu ».