Transfert à l’OM : Ilan Kebbal a déjà donné sa réponse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM s’attend à vivre un mercato estival relativement agité avec notamment la vente inévitable de Mason Greenwood qui devrait être actée dans les prochaines semaines. Le nom d’Ilan Kebbal est évoqué pour le remplacer à l’OM, mais l’attaquant algérien du Paris FC a déjà évoqué le sujet il y a plusieurs mois en interview…

En proie à de grosses difficultés financières, l’OM va devoir impérativement se séparer de plusieurs éléments à forte valeur marchande dans les semaines à venir pour récupérer de l’argent. Mason Greenwood est donc logiquement en instance de départ, d’autant que l’attaquant anglais dispose de nombreux prétendants sur le marché des transferts, et notamment l’AS Rome qui fait le forcing en coulisses. Mais qui pourrait alors venir remplacer Greenwood à l’OM la saison prochaine ?

Kebbal évoqué pour remplacer Greenwood à l’OM Benoit Trémoulinas a récemment annoncé au micro de Winamax qu’Ilan Kebbal serait le profil idéal pour remplacer Greenwood à l’OM : « Je ne pense pas qu’il coûte très très cher. A mon avis, à moins de 10 millions, tu peux l’avoir. A condition que Greenwood parte… Pour moi, c’est un joueur qui colle parfaitement à l’OM. C’est techniquement très fort, capable de fulgurances, mais c’est aussi quelqu’un qui peut faire les efforts et avec un entraîneur comme Bruno Genesio, il peut le faire franchir des paliers car c’est un formidable joueur. Pour moi, c’est un joueur qui collerait bien à l’OM, de par sa mentalité, son talent », a indiqué l’ancien latéral gauche.