Mercato - PSG : Julian Alvarez a choisi sa prochaine équipe, et il refuse d'aller ailleurs !

Amadou Diawara

Après avoir passé deux années à l'Atlético de Madrid, Julian Alvarez voudrait aller voir ailleurs lors du prochain mercato estival. Ne manquant pas de prétendants, l'international argentin serait dans le viseur du PSG, d'Arsenal, du Real Madrid et du FC Barcelone. Conscient de la situation, Julian Alvarez n'aurait d'yeux que pour le club catalan.

Soumis à la concurrence d'Erling Haaland à la pointe de l'attaque de Manchester City en 2023-2024, Julian Alvarez a fait ses valises. Malgré l'intérêt du PSG, le buteur de 26 ans a rejoint l'Atlético de Madrid pour une somme proche de 75M€. S'il a paraphé un bail de six saisons, soit jusqu'au 30 juin 2030, Julian Alvarez serait déjà sur le départ. En effet, l'international argentin souhaiterait changer de club cet été. « Le joueur argentin ne veut plus porter la tunique rojiblanca parce qu’il ne s’entend plus avec Diego Simeone. Il considère que, pour se développer, le jeu de l’Atlético n’est plus celui qu’il lui faut », a affirmé Joseba Larrañaga, journaliste de la Cadena COPE.

«Julian Alvarez n'aime pas qu'on le lie à d'autres clubs que le Barça» Alertés par la situation de Julian Alvarez à l'Atlético de Madrid, plusieurs écuries européennes seraient à l'affût pour boucler son transfert. Malgré son échec lors de l'été 2024, le PSG aurait relancé la piste menant au numéro 19 des Colchoneros. Toutefois, les Parisiens vont devoir batailler avec Arsenal, le FC Barcelone et le Real Madrid sur ce dossier. Le club merengue ayant même formulé une offre à hauteur de 150M€. « Le Real Madrid C. F. annonce qu'après la réunion du Conseil d'Administration tenue aujourd'hui, il a présenté une offre de 150 millions d'euros au Club Atlético de Madrid pour les droits fédératifs du joueur Julián Álvarez. Après l'avoir étudiée et évaluée, le Club Atlético de Madrid a remercié l'offre présentée, effectuée dans le cadre des bonnes relations existantes entre les deux clubs, et l'a rejetée en se référant à la clause de résiliation du joueur », a communiqué la Maison-Blanche sur son site officiel.