Offre de 150M€ pour Julian Alvarez : Le comportement du Real Madrid fait halluciner José Mourinho !

Amadou Diawara

Ce mardi, le Real Madrid a annoncé qu'il avait formulé une offre de 150M€ à l'Atlético de Madrid pour finaliser le transfert de Julian Alvarez. Toutefois, les Colchoneros a refusé la proposition du club merengue, qui serait passé à l'offensive pour nuire au FC Barcelone. Ayant tout appris dans la presse, José Mourinho n'aurait pas du tout apprécié.

Alors que Florentino Pérez vient d'être réélu président du Real Madrid, un communiqué a été publié sur le site officiel du club ce mardi. En effet, la Maison-Blanche a révélé qu'elle avait dégainé pour Julian Alvarez. « Le Real Madrid C. F. annonce qu'après la réunion du Conseil d'Administration tenue aujourd'hui, il a présenté une offre de 150 millions d'euros au Club Atlético de Madrid pour les droits fédératifs du joueur Julián Álvarez. Après l'avoir étudiée et évaluée, le Club Atlético de Madrid a remercié l'offre présentée, effectuée dans le cadre des bonnes relations existantes entre les deux clubs, et l'a rejetée en se référant à la clause de résiliation du joueur », peut-on lire.

Le Real Madrid communique sur Alvarez, Mourinho n'en revient pas Dans la foulée, l'Atlético de Madrid a tenu à répondre au Real Madrid, également par le biais d'un communiqué : « Communiqué officiel avec nos précisions concernant le communiqué officiel de nos voisins du Real Madrid : 1) Vous avez coupé la vidéo du Pape dans laquelle il disait qu’il était aussi supporter de l’Atlético. 2) Vous avez sans doute confondu politesse et gratitude, mais pour qu’il n’y ait aucun doute : nous ne vous remercions de rien. 3) Nous n’étudions ni n’évaluons aucune offre concernant Julián. 4) Comment ne pas bien s’entendre avec vous, alors que vous nous faites rire encore plus que le FC Barcelone ? P.S. : Puisque vous entretenez de bonnes relations avec votre nouveau président, voyez si vous pouvez arrêter de "voler" des joueurs de notre centre de formation. Merci beaucoup Real Madrid ».