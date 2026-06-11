PSG - Transfert de Julian Alvarez : Le sale tour joué par le Real Madrid sur le mercato ?

Pierrick Levallet

Le mercato promet d’être animé cet été du côté du PSG. Le club de la capitale aurait déjà activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Le nom de Julian Alvarez a notamment été évoqué. Le Real Madrid a néanmoins transmis une offre pour le buteur argentin. Mais l’Atlético de Madrid pense qu’il s’agit là d’un mauvais tour joué par Florentino Pérez sur ce dossier.

Le PSG devrait très certainement vivre un été agité sur le mercato. Le club de la capitale entendrait régénérer l’effectif de Luis Enrique après le second sacre consécutif en Ligue des champions. Plusieurs noms ont ainsi été évoqués, dont celui de Julian Alvarez. À 26 ans, l’international argentin ne serait pas contre se lancer un nouveau défi. Le Real Madrid a d’ailleurs affirmé avoir fait une offre pour le champion du monde 2022. Mais du côté de l’Atlético de Madrid, on pense qu’il s’agit là d’un mauvais tour joué par les Merengue sur ce dossier.

«Une stratégie de Florentino Pérez pour déstabiliser le deal avec Julian Alvarez» ? « Certaines personnes pensent que derrière l’offre du Real Madrid, il pourrait y avoir une stratégie. À l’Atlético de Madrid, on pense que c’était peut-être une stratégie du Real Madrid plutôt qu’un réel intérêt. Du côté du Real Madrid, on n’a pas confirmé cela. [...] L’Atlético de Madrid n’est pas du tout content de cette offre et avec ce qu’ils pensent être une stratégie de Florentino Pérez, de surenchérir juste pour déstabiliser le deal entre Julian Alvarez et le FC Barcelone. Mais l’intention de l’Atlético de Madrid n’est pas de le vendre » a confié le journaliste Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.