«Un produit qui fait grossir les vaches...» : L'étonnante affaire de dopage qui l'a empêché de signer au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 40 ans, Guillermo Ochoa va participer à sa 6ème Coupe du monde, un record. Le gardien du Mexique va donc entrer dans l'histoire, lui qu'on a eu la chance de voir en Ligue 1. En effet, auteur de prouesses dans les buts d'Ajaccio, Ochoa aurait pu et dû signer au PSG. Le fait est que l'affaire est finalement tombée à l'eau pour une histoire de dopage.

Alors qu'on se souvient de Guillermo Ochoa pour ses performances avec Ajaccio, le gardien mexicain aurait pu connaitre une autre trajectoire. En effet, s'il a évolué avec le club corse de 2011 à 2014, initialement, c'est au PSG que le portier aujourd'hui âgé de 40 ans devait poser ses valises. Ayant trouvé un accord avec le club de la capitale, Ochoa a toutefois vu l'opération capoter. La raison ? La découverte d'un produit dopant dans son organisme. De quoi l'empêcher de signer dans un club pendant un moment avant qu'il ne soit finalement innocenté.

« Nous avions trouvé un accord avant l'arrivée des Qataris » Ce jeudi, dans un entretien accordé à L'Equipe, Guillermo Ochoa est revenu justement sur cette histoire de dopage à l'origine de son transfert avorté au PSG. Le gardien mexicain a alors fait savoir : « Ne pas avoir signé au PSG en 2011 constitue-t-il mon plus grand regret ? C'est dommage. Alors que j'étais en contact avec un club de MLS, un autre au Brésil, un en Espagne et un en D2 anglaise, nous avions trouvé un accord avant l'arrivée des Qataris. Mais il y a eu ce problème du clenbutérol, un produit qui fait grossir les vaches au Mexique. J'ai mangé de la viande, comme trois de mes équipiers. Le produit est resté dans notre corps trois, quatre jours, on a été contrôlés positifs pendant la Gold Cup, suspendus, puis innocentés. Cette histoire m'a empêché de signer dans un club pendant deux mois et demi ».