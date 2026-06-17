Mercato - Le PSG ou Arsenal : Une première réponse tombe pour le transfert d'Ayyoub Bouaddi !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2029 avec le LOSC, Ayyoub Bouaddi pourrait changer d'air lors de ce mercato estival. En effet, l'international marocain serait dans le collimateur du PSG et d'Arsenal, entre autres. Malheureusement pour l'écurie rouge et bleu, les Gunners seraient actuellement en pole position sur ce dossier.

Formé au LOSC, Ayyoub Bouaddi a réalisé des prouesses chez les Dogues ces derniers mois. Ce qui n'a pas échappé à la Fédération Marocaine de Football. Si Ayyoub Bouaddi a fait toutes ses classes en équipe de France, les Lions de l'Atlas ont tout de même réussi à le convaincre de changer de sélection. Convoqué pour la Coupe du Monde 2026, le milieu de terrain de 18 ans a fait forte impression lors de l'entrée en lice du Maroc face au Brésil. Et aujourd'hui, Ayyoub Bouaddi enflamme le mercato.

Transfert d'Ayyoub Bouaddi : Arsenal est en pole position Séduit par les performances récentes d'Ayyoub Bouaddi, le PSG aimerait boucler sa signature lors de cette fenêtre de transferts. Toutefois, le club de la capitale serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier. D'après les indiscrétions de Caught Offside, Arsenal et Chelsea seraient également sur les traces d'Ayyoub Bouaddi, qui serait évalué à 81-92M€. Et malheureusement pour le PSG, les Gunners seraient en bonne posture sur ce dossier.