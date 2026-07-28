Adidas - Nike : «Ça n’existe pas», Zinédine Zidane met déjà fin au conflit après son arrivée en équipe de France !

Alexis Brunet

Ce mardi 28 juillet, Zinédine Zidane a été officiellement présenté en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe de France au siège de la FFF. En conférence de presse, Zizou a notamment été questionné sur le conflit qui pourrait y avoir entre son sponsor Adidas et celui des Bleus, Nike. Le champion du monde 1998 s’est montré rassurant sur le sujet.

Une nouvelle ère commence. Après les 14 ans de Didier Deschamps, c’est Zinédine Zidane qui a officiellement repris le poste de sélectionneur de l’équipe de France. L’ancien coach du Real Madrid a été présenté à la presse ce mardi 28 juillet à l’occasion d’une conférence de presse exceptionnelle qui s’est tenue au siège de la FFF dans le 15ème arrondissement de Paris.

Déjà un conflit à cause de Zidane ? Forcément, l’arrivée de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France suscite de nombreuses interrogations et notamment pour ce qui concerne les sponsors. Le nouveau sélectionneur français est sous contrat avec Adidas alors que les Bleus sont eux sponsorisés par Nike et cela pourrait poser problème selon Romain Molina. « Et il y en a beaucoup qui se demandent si Nike pourra utiliser le droit à l'image de Zidane, sachant que lui est avec Adidas. Si jamais Nike ne peut pas, j'imagine qu'il y aura une renégociation du contrat. Surtout que Nike a déjà fait des avances de 25M€ et encore 25M€ sur le contrat, parce que la Fédération vit au-dessus de ses moyens. L'année dernière, elle affichait déjà un déficit de plus de 8M€, mais en réalité ce déficit est beaucoup plus lourd parce qu'il y a une avance de Nike, sauf que c'est éphémère, c'est une avance sur le contrat », a déclaré le journaliste à travers une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.

Zidane s’exprime sur le sujet Lors de cette conférence de presse, Zinédine Zidane a donc été interrogé sur ce potentiel conflit. Le nouveau sélectionneur de l’équipe de France s’est montré rassurant, il n’y aura aucun problème. « Un contrat à vie avec Adidas ? Non, ça n'existe pas. Je suis sous contrat avec Adidas mais ça ne change rien. Adidas ne va pas interférer avec l'équipe de France, mais je ne vais pas laisser mon sponsor depuis 30 ans. »