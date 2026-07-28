Zidane nouveau sélectionneur de l’équipe de France : L’IA dévoile les 5 surprises potentielles de sa première liste

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présenté à la presse ce mardi, Zinédine Zidane va dévoiler sa première liste comme sélectionneur de l'équipe de France dans un peu plus d'un mois à l'occasion de la Ligue des Nations. Le 10 Sport a interrogé l'intelligence artificielle sur les surprises que pourrait réserver le successeur de Didier Deschamps.

Zinédine Zidane est officiellement devenu le nouveau sélectionneur de l’équipe de France ce mardi, succédant sans surprise à Didier Deschamps. « J'ai toujours regardé cette équipe comme un futur entraîneur. Je n'ai pas pris un club pour cette raison, a confié le natif de Castellane en conférence de presse. La seule chose que je voulais faire après Madrid était l'équipe de France. J'aurais pu prendre un projet pendant trois ans car DD était là. Il a pris cette décision en janvier 2025, dès le lendemain je savais que je voulais être le suivant. On s'est rencontré avec le président et l'accord a été scellé ».

L’ère Zidane va commencer en septembre L’ancien du Real Madrid n’aura pas à attendre très longtemps avant de faire ses débuts sur le banc des Bleus avec un premier rassemblement prévu en septembre pour la Ligue des Nations. L’équipe de France ira en Turquie (25 septembre) puis en Belgique (28 septembre) avant deux matches au Stade de France : contre l’Italie (2 octobre) et la Belgique (5 octobre). Zinédine Zidane en profitera-t-il pour créer la surprise dans sa première liste ? Le 10 Sport a demandé son avis à l’intelligence artificielle.

Camavinga ou Tolisso au milieu de terrain D’après l’IA, Zinédine Zidane pourrait tout d’abord être tenté par un retour d’Eduardo Camavinga : « Absent du Mondial après une saison irrégulière, Camavinga est le come-back le plus attendu. Zidane le connaît parfaitement pour l’avoir coaché au Real et apprécie son profil box-to-box. Ce serait le premier signal fort de changement. » Et l’ancien joueur du Stade Rennais n’est pas l’unique milieu de terrain suggéré par l’intelligence artificielle : « En grande forme en club mais souvent laissé de côté par Deschamps, Corentin Tolisso pourrait revenir grâce à son intelligence de jeu et son expérience. Un profil qui colle parfaitement au style Zidane. »

Quel joueur pour remplacer Saliba ? En défense, le nouveau sélectionneur de l’équipe de France devra se passer de William Saliba, absent plusieurs mois à cause d’un problème au dos. « Avec cette blessure, Zidane doit trouver des solutions en charnière. L’appel de Pierre Kalulu (polyvalent et fiable) ou du jeune Leny Yoro (s’il explose à Man Utd) serait une vraie nouveauté par rapport au noyau Deschamps », estime l’IA, qui imagine également du changement sur les côtés : « Les latéraux sont un chantier (Digne âgé, concurrence Theo/Lucas Hernandez, Gusto). Zidane pourrait faire confiance à un jeune ou relancer un oublié pour apporter de la fraîcheur et de la polyvalence. Un appel de Jaydee Canvot, Christian Mawissa ou un retour inattendu surprendrait par rapport au groupe Deschamps. »