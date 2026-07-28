Zinedine Zidane s'en est pris à Pierre Ménès : «Il m'a appelé sur mon portable pour me menacer»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Zinedine Zidane vient d'être officiellement nommé comme le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, Pierre Ménès n'est pas du tout emballé par ce choix. Il faut dire que le journaliste n'apprécie pas vraiment l'ancien numéro 10 des Bleus à cause d'une histoire qui remonte à 2006.

C'est désormais officiel, Zinedine Zidane est bien le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Sans surprise, c'est bien lui qui s'est présenté ce mardi en conférence de presse aux côtés de Philippe Diallo pour être présenté comme le nouveau coach des Bleus, succédant ainsi à Didier Deschamps. C'était évidemment attendu, et désormais, tout le monde a hâte de suivre les débuts de Zizou comme sélectionneur avec une première liste prévue pour mi-septembre avant une longue trêve internationale.

Pierre Ménès n'est pas du tout convaincu par Zidane Cependant, l'enthousiasme n'est pas partagé par tout le monde. Il y a quelques jours, Pierre Ménès se confiait sur l'arrivée de Zinedine Zidane sur le banc des Bleus, et semblait beaucoup moins excité par cette nomination que la plupart des Français. « Si je trouve cette sacralisation quasi permanente de Zinedine Zidane ? Je pense qui me font le plaisir de me suivre depuis un moment savent toutes les réserves que j’ai sur le personnage de Zidane, et évidemment pas sur le joueur. Mais sur le personnage, voire sur l’homme Zidane. C’est quelqu’un que je n’apprécie pas, et qui me le rend bien. Maintenant, ce n’est pas ça qui m’empêchera de juger ce qu’il fera à la tête de l’équipe de France avec objectivité. Mais il est évident qu’en France, c’est Saint Zizou, et tout ce qu’il fait est nécessairement formidable et touché du sceau du génie », confiait-il dans une vidéo publié sur sa chaîne YouTube.

«Je vais juste dire que je n’aime pas qu’on me menace» Une sortie qui en avait surpris plus d'un. Par conséquent, quelques jours après cette vidéo, Pierre Ménès a été interrogé sur les raisons de son inimité avec Zinedine Zidane. Et l'ancien journaliste de Canal+ a ainsi expliqué avoir été menacé par l'ancien numéro 10 des Bleus : « Oh, c’est très simple, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais juste dire que je n’aime pas qu’on me menace. Je n’aime pas qu’on me menace, encore plus quand les reproches qui me sont faits sont infondés, ce qui a été le cas. C’était après le coup de boule en finale (2006) et une émission spéciale qu’on avait fait avec M6, où on était retournés au stade à Berlin. J’avais justement fait très attention à ce que je disais. Visiblement, ça n’a pas plu à Monsieur qui m’a donc appelé sur mon portable pour me menacer ».