Transfert au Real Madrid : José Mourinho l’a convaincu au téléphone, «je n’ai pas hésité une seconde»

La Coupe du monde 2026 tombe en pleine période de mercato. De quoi inciter le Real Madrid à rapidement boucler les opérations que le club merengue désire afin de permettre aux internationaux d’être uniquement focalisés sur le Mondial. C’est pourquoi Bernardo Silva, Ibrahima Konaté et Marc Cucurella ont tous déjà signés. Pour ce qui est du dernier cité, la décision ne fut pas difficile à prendre. Au contraire.
Le Real Madrid a démarré son mercato estival sur les chapeaux de roue. Depuis l’ouverture officielle du marché des transferts ce lundi 15 juin, deux recrues ont déjà été annoncées par la Casa Blanca en les personnes de Marc Cucurella et Bernardo Silva. En coulisses, Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries ont également donné leur accord pour débarquer à Valdebebas une fois leur Coupe du monde respectivement terminée avec l’équipe de France et les Pays-Bas.
«Je pense qu’en un jour, un jour et demi, c’était bouclé»
En ce qui concerne le cas Marc Cucurella, il n’aura pas fallu bien longtemps que le latéral gauche de 27 ans accepte de quitter Chelsea pour rejoindre le Real Madrid. « Je crois que tout s’est fait en un jour et demi ou deux. Pour moi, c’était bien mieux ainsi, beaucoup plus rapide, sans prise de tête. Finalement, c’est conclu et j’en suis très heureux. Je crois que c’était dimanche après-midi, plus ou moins. À ce moment-là, on m’a déjà dit que tout était plus ou moins réglé, qu’il restait des formalités administratives, des signatures à apposer, mais rien de bien compliqué. Je pense qu’en un jour, un jour et demi, c’était bouclé », a confié le défenseur de l’Espagne pendant un entretien accordé à El Mundo.
«On a discuté et il m'a dit qu'il avait très envie de travailler avec moi»
Marc Cucurella n’a d’ailleurs pas caché en ce début de Coupe du monde avec La Roja que l’appel téléphonique de José Mourinho l’a conforté dans l’idée qu’il a fait le bon choix en signant au Real Madrid lui qui a pourtant été formé au FC Barcelone. « J’avais différentes options, mais quand celle du Real Madrid est arrivée, je n’ai pas hésité une seconde ; je pense que c’est une opportunité unique. Au final, jouer pour le Real Madrid est un honneur et peu de joueurs peuvent en dire autant, donc je n’ai eu aucun doute. Je pense que tant moi que mon entourage, ma famille, nous étions tous d’accord : c’était une opportunité que nous ne pouvions pas refuser et je suis très heureux de la décision que nous avons prise.
Que vous a dit Mourinho quand il vous a appelé ? Oui, on a discuté et il m'a dit qu'il avait très envie de travailler avec moi, que je m'adapterais très bien, que le Real Madrid était un grand club. Puis, rien d'autre, il m'a souhaité bonne chance pour la Coupe du monde et m'a dit qu'on se reverrait à Madrid ».