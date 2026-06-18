Transfert au Real Madrid : José Mourinho l’a convaincu au téléphone, «je n’ai pas hésité une seconde»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Coupe du monde 2026 tombe en pleine période de mercato. De quoi inciter le Real Madrid à rapidement boucler les opérations que le club merengue désire afin de permettre aux internationaux d’être uniquement focalisés sur le Mondial. C’est pourquoi Bernardo Silva, Ibrahima Konaté et Marc Cucurella ont tous déjà signés. Pour ce qui est du dernier cité, la décision ne fut pas difficile à prendre. Au contraire.

Le Real Madrid a démarré son mercato estival sur les chapeaux de roue. Depuis l’ouverture officielle du marché des transferts ce lundi 15 juin, deux recrues ont déjà été annoncées par la Casa Blanca en les personnes de Marc Cucurella et Bernardo Silva. En coulisses, Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries ont également donné leur accord pour débarquer à Valdebebas une fois leur Coupe du monde respectivement terminée avec l’équipe de France et les Pays-Bas.

«Je pense qu’en un jour, un jour et demi, c’était bouclé» En ce qui concerne le cas Marc Cucurella, il n’aura pas fallu bien longtemps que le latéral gauche de 27 ans accepte de quitter Chelsea pour rejoindre le Real Madrid. « Je crois que tout s’est fait en un jour et demi ou deux. Pour moi, c’était bien mieux ainsi, beaucoup plus rapide, sans prise de tête. Finalement, c’est conclu et j’en suis très heureux. Je crois que c’était dimanche après-midi, plus ou moins. À ce moment-là, on m’a déjà dit que tout était plus ou moins réglé, qu’il restait des formalités administratives, des signatures à apposer, mais rien de bien compliqué. Je pense qu’en un jour, un jour et demi, c’était bouclé », a confié le défenseur de l’Espagne pendant un entretien accordé à El Mundo.