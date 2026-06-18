Grosse annonce mercato pour le clan Mbappé : «On n'a pas parlé d'argent ou de pleins pouvoirs»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le SM Caen de Kylian Mbappé a un nouveau directeur sportif. Alors que le club normand évoluera la saison prochaine en Ligue 3, c'est Mathieu Bodmer qui vient d'intégrer l'organigramme, lui qui a décidé de quitter Le Havre et la Ligue 1 pour descendre deux échelons en-dessous. Mais comment en est-il arriver à prendre une telle décision ? Bodmer est revenu sur son choix, racontant notamment ses discussions avec Fayza Lamari, la mère de Mbappé.

Directeur sportif du Havre, Mathieu Bodmer a décidé de prendre un virage dans sa carrière qui n'a pas manqué d'étonner. En effet, l'ex-joueur du PSG a quitté la Ligue 1 pour descendre en Ligue 3. En effet, le voilà aujourd'hui directeur sportif du SM Caen, le club de Kylian Mbappé. Invité de l'After Foot, Bodmer a raconté comment il en est arrivé à rejoindre la formation normande.

« Ça m'a touché donc j'ai pris la décision avec les proches de rejoindre le SMC » « J'ai été contacté par plusieurs clubs, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs propositions, dont Caen. Auxerre? Lorient? C'est possible (sourire). Il y a eu quelques clubs de Ligue 1 et quelques clubs étrangers. La finalité, j'ai hésité longtemps entre un bon club marocain et le SM Caen. Ce qui a fait pencher la balance aussi, ça a été le retour de Nasser Larguet, qui a été mon formateur et qui est très très important dans ma vie de joueur de foot et d'homme. Je l'ai eu au téléphone, il m'a dit qu'il voulait rentrer à Caen, le projet l'intéressait et m'intéressait aussi, il voulait finir avec moi. Ça m'a touché donc j'ai pris la décision avec les proches de rejoindre le SMC », a notamment dit Mathieu Bodmer.