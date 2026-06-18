Grosse annonce mercato pour le clan Mbappé : «On n'a pas parlé d'argent ou de pleins pouvoirs»

Le SM Caen de Kylian Mbappé a un nouveau directeur sportif. Alors que le club normand évoluera la saison prochaine en Ligue 3, c'est Mathieu Bodmer qui vient d'intégrer l'organigramme, lui qui a décidé de quitter Le Havre et la Ligue 1 pour descendre deux échelons en-dessous. Mais comment en est-il arriver à prendre une telle décision ? Bodmer est revenu sur son choix, racontant notamment ses discussions avec Fayza Lamari, la mère de Mbappé.
Directeur sportif du Havre, Mathieu Bodmer a décidé de prendre un virage dans sa carrière qui n'a pas manqué d'étonner. En effet, l'ex-joueur du PSG a quitté la Ligue 1 pour descendre en Ligue 3. En effet, le voilà aujourd'hui directeur sportif du SM Caen, le club de Kylian Mbappé. Invité de l'After Foot, Bodmer a raconté comment il en est arrivé à rejoindre la formation normande.
« Ça m'a touché donc j'ai pris la décision avec les proches de rejoindre le SMC »
« J'ai été contacté par plusieurs clubs, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs propositions, dont Caen. Auxerre? Lorient? C'est possible (sourire). Il y a eu quelques clubs de Ligue 1 et quelques clubs étrangers. La finalité, j'ai hésité longtemps entre un bon club marocain et le SM Caen. Ce qui a fait pencher la balance aussi, ça a été le retour de Nasser Larguet, qui a été mon formateur et qui est très très important dans ma vie de joueur de foot et d'homme. Je l'ai eu au téléphone, il m'a dit qu'il voulait rentrer à Caen, le projet l'intéressait et m'intéressait aussi, il voulait finir avec moi. Ça m'a touché donc j'ai pris la décision avec les proches de rejoindre le SMC », a notamment dit Mathieu Bodmer.
« On s'est retrouvés sur pas mal de valeurs communes et ça a matché »
Le nouveau directeur sportif du SM Caen a ensuite évoqué ses discussions avec le clan Mbappé et notamment la mère du capitaine de l'équipe de France, Fayza Lamari. Mathieu Bodmer a alors confié : « Quand on a discuté, on n'a pas parlé d'argent ou de pleins pouvoirs. On a parlé de relations humaines, de projet sportif, de relations avec les enfants, de projets sociétaux. On s'est retrouvés sur pas mal de valeurs communes et ça a matché ».