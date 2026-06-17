«Fermer quelques gueules», Kylian Mbappé cartonne en Coupe du Monde et divise déjà !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est occasionnellement critiqué pour son rendement sur le terrain. Que ce soit sa participation dans le jeu ou ses errements défensifs. Mardi, le capitaine de l’équipe de France a signé un doublé en seconde période lors de la victoire des Bleus face au Sénégal pour cette première de la Coupe du monde 2026 (3-1). De quoi permettre à Pierre Ménès de pousser un coup de gueule envers ses détracteurs.

Une première réussie pour l’équipe de France. Face aux champions d’Afrique, avant que la CAF décide de donner le titre au Maroc à la suite de la décision du Sénégal de quitter la pelouse en plein match pour contester les décisions arbitrales, les Bleus ont dû batailler pour prendre les trois points dans ce Groupe I (3-1). Kylian Mbappé a joué un rôle phare dans ce succès avec deux buts marqués en seconde période après un premier acte particulièrement compliqué comme analysé par Pierre Ménès. « Mbappé en première mi-temps, ça mérite 2. Et en deuxième, c’est 9, on va dire ça comme ça ».

«Mbappé est un joueur hors normes surtout en sélection : son tir croisé sur le premier but, magnifiquement servi par Olise, est absolument parfait» Sur sa chaîne YouTube, le journaliste a décortiqué la performance de Kylian Mbappé avec un constat clair sur la version du joueur qu’il est avec le maillot de l’équipe de France sur les épaules. « En première période, alors qu’il est resté sagement dans l’axe, il n’a pas vu de ballon ou alors il a fait des contrôles très approximatifs. En seconde, il aurait dû obtenir un penalty pour une faute qui me semble assez évidente de Sadio Mané. Et puis derrière, ce qui fait et que ça plaise ou pas à beaucoup, que Mbappé est un joueur hors normes surtout en sélection : son tir croisé sur le premier but, magnifiquement servi par Olise, est absolument parfait. Et puis que dire de ce deuxième but, cette frappe de 30 mètres limpide, qui permet à l’équipe de France de prendre deux buts d’avance ».