Ousmane Dembélé : Le coup de pression de Pierre Ménès après France-Sénégal !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'équipe de France a battu le Sénégal. Si Kylian Mbappé et Michael Olise se sont illustrés, Ousmane Dembélé a livré une prestation timide lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. D'après Pierre Ménès, le numéro 7 des Bleus pourrait perdre sa place de titulaire s'il ne se ressaisit pas.

Pour son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France s'est frottée au Sénégal au MetLife Stadium de New-York. Et les hommes de Didier Deschamps se sont imposés 3-1 ce mardi soir. Les Bleus peuvent remercier à la fois Michael Olise et Kylian Mbappé, qui sont impliqués sur la majorité des buts. Au contraire, Ousmane Dembélé a réalisé un match poussif pour ses débuts en Amérique du Nord. Pour rappel, le Mondial est organisé aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

«La qualité de ses prestations en équipe de France commence à poser problème» Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a analysé la mauvaise prestation d'Ousmane Dembélé. « Le problème reste entier, et je dirais même qu’il s’épaissit. En première période, il a été juste inexistant. En seconde, Michael Olise a pris les clés du camion en passant dans l’axe et lui a été à droite. Il n’a pas beaucoup plus existé, et le plus grave, c’est que Bradley Barcola a marqué rapidement après l’avoir remplacé », a pesté le journaliste français avant d'en rajouter une couche.