Coupe du monde 2026 - France/Sénégal : Kylian Mbappé lâche une punchline pour répondre aux critiques !

Pendant un peu plus de 45 minutes, l’équipe de France a été tenue en échec par le Sénégal au MetLife Stadium. En première période, les champions d’Afrique, avant la décision de la CAF de sacrer le Maroc pour les évènements survenus lors de la finale de la CAN, se sont procurés les meilleures occasions avec le poteau de Nicolas Jackson. Sans oublier la frappe dans la surface de réparation de Sadio Mané et celle d’Ismaïla Sarr.
Pendant un peu plus de 45 minutes, l’équipe de France a été tenue en échec par le Sénégal au MetLife Stadium. En première période, les champions d’Afrique, avant la décision de la CAF de sacrer le Maroc pour les évènements survenus lors de la finale de la CAN, se sont procurés les meilleures occasions avec le poteau de Nicolas Jackson. Sans oublier la frappe dans la surface de réparation de Sadio Mané et celle d’Ismaïla Sarr.
Après une première période poussive, Mbappé signe un doublé décisif pour la victoire de la France contre le Sénégal
Que ce soit Kylian Mbappé, Michael Olise, Désiré Doué et à une autre échelle Ousmane Dembélé, tous les éléments offensifs des Bleus ont peiné pendant le premier acte de cette entrée en lice des Bleus en Coupe du monde 2026. Le capitaine de l’équipe de France avait même perdu un ballon qui aurait pu engendrer l’ouverture du score sénégalaise si Nicolas Jackson avait remporté son duel face à Mike Maignan. Néanmoins, grâce à une passe décisive de Michael Olise et une frappe lointaine dans le temps additionnel de la seconde période, Mbappé a signé un doublé spécial faisant de lui le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France devant Olivier Giroud, mais aussi du Mondial devant Just Fontaine (13). Score final : 3 buts à 1.
«Si je commence à jouer pour faire taire tous les gens qui me critiquent, je devrais jouer jusqu'à 80 ans»
Au micro de M6, Kylian Mbappé a été interrogé par Virginie Sainsily qui lui a demandé si ce doublé était en partie destiné à ses détracteurs qui furent nombreux ces derniers temps. « Je joue pour marquer l'histoire de mon pays et faire en sorte que mon équipe gagne la Coupe du monde. Le reste, ça fait partie du personnage et de ma carrière. Il n'y a pas de revanche à prendre. Si je commence à jouer pour faire taire tous les gens qui me critiquent, je devrais jouer jusqu'à 80 ans », a lâché le capitaine des Bleus au diffuseur du Mondial en France. Froidement.