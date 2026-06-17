Coupe du monde 2026 - France/Sénégal : Kylian Mbappé lâche une punchline pour répondre aux critiques !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant un peu plus de 45 minutes, l’équipe de France a été tenue en échec par le Sénégal au MetLife Stadium. En première période, les champions d’Afrique, avant la décision de la CAF de sacrer le Maroc pour les évènements survenus lors de la finale de la CAN, se sont procurés les meilleures occasions avec le poteau de Nicolas Jackson. Sans oublier la frappe dans la surface de réparation de Sadio Mané et celle d’Ismaïla Sarr.

Pendant un peu plus de 45 minutes, l’équipe de France a été tenue en échec par le Sénégal au MetLife Stadium. En première période, les champions d’Afrique, avant la décision de la CAF de sacrer le Maroc pour les évènements survenus lors de la finale de la CAN, se sont procurés les meilleures occasions avec le poteau de Nicolas Jackson. Sans oublier la frappe dans la surface de réparation de Sadio Mané et celle d’Ismaïla Sarr.

Après une première période poussive, Mbappé signe un doublé décisif pour la victoire de la France contre le Sénégal Que ce soit Kylian Mbappé, Michael Olise, Désiré Doué et à une autre échelle Ousmane Dembélé, tous les éléments offensifs des Bleus ont peiné pendant le premier acte de cette entrée en lice des Bleus en Coupe du monde 2026. Le capitaine de l’équipe de France avait même perdu un ballon qui aurait pu engendrer l’ouverture du score sénégalaise si Nicolas Jackson avait remporté son duel face à Mike Maignan. Néanmoins, grâce à une passe décisive de Michael Olise et une frappe lointaine dans le temps additionnel de la seconde période, Mbappé a signé un doublé spécial faisant de lui le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France devant Olivier Giroud, mais aussi du Mondial devant Just Fontaine (13). Score final : 3 buts à 1.