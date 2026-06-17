Coupe du monde - Dembélé à la place de Mbappé : Le «fantasme» qui l’agace déjà

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cela fait à présent plusieurs semaines qu'un débat revient souvent sur la table : Ousmane Dembélé doit-il être aligné au même endroit qu'au PSG à savoir à la pointe de l'attaque de de l'équipe de France à la place de Kylian Mbappé ? C'est tout bonnement un « fantasme » du point de vue du journaliste Vincent Duluc pour plusieurs raisons qu'il a exposé avant le coup d'envoi de la Coupe du monde des Bleus face au Sénégal mardi.

1/3. Mardi, l'équipe de France a disputé sa première des trois rencontres de ce groupe I de la Coupe du monde face au Sénégal. Le tout, avec quatre attaquants comme c'est le cas depuis plusieurs mois sous décision de Didier Deschamps. Ousmane Dembélé, évoluant à une position de numéro 9 au PSG, n'est pas aligné au même poste chez les Bleus au vu de la présence de Kylian Mbappé. Ce qui agace certains observateurs qui réclament un repositionnement du capitaine de l'équipe de France pour que le Ballon d'or 2025 puisse être mis dans les meilleures dispositions. De quoi irriter Vincent Duluc. « J’entends monter cette petite musique, moi aussi, mais pour être honnête, je pense qu’on est confronté là à un double fantasme. D’une part, celui que l’ossature d’un club puisse aider à l’identité d’une sélection et qu’elle soit ainsi transmissible. Cela n’a jamais fonctionné parce qu’une animation offensive, et surtout au Paris Saint-Germain avec Luis Enrique, ne s’arrête pas aux attaquants ».

«L’autre fantasme est de penser que l’équipe de France irait mieux sans Kylian Mbappé» A l'occasion d'un chat avec les internautes de L'Equipe, le journaliste du quotidien sportif a estimé que le fantasme ambiant au sujet du positionnement d'Ousmane Dembélé est un non-sens. « On n’envisagerait jamais, par exemple, de demander à Jules Koundé d’occuper les mêmes positions intérieures qu’Achraf Hakimi avec Luis Enrique. L’autre fantasme est de penser que l’équipe de France irait mieux sans Kylian Mbappé. J’avoue que je n’y crois pas du tout. Mbappé a inscrit 56 buts en équipe de France à ce jour, dont quatre dans deux finales de Coupe du monde, quand les 25 autres sélectionnés n’en sont qu’à 40 buts ».