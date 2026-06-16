«Il ne peut pas avoir la même liberté qu’au PSG» : Ousmane Dembélé plombé par Kylian Mbappé en équipe de France ?

Axel Cornic

La pression monte avant l’entrée en lice de l’équipe de France, annoncée comme l’une des favorites de cette Coupe du monde 2026. Ce sera face au Sénégal ce mardi soir et évidemment, tous les yeux sont tournés vers le capitaine Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, Ballon d’Or 2025 et star du Paris Saint-Germain.

Plusieurs grandes équipes comme l’Espagne ou l’Allemagne ont déjà lancé leur Coupe du monde, avec plus ou moins de succès. Place désormais à l’équipe de France, qui après avoir frôlé le doublé en 2022 a bien l’intention d’offrir la meilleure des sorties à Didier Deschamps, sur le départ quatorze ans après son arrivée.

« C’est l’un des enjeux de ce France-Sénégal » C’est le Sénégal de Sadio Mané qui e présente pour le premier match de la phase de poules et évidemment, en France on ne parle que de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé. Certains estiment en effet que le Ballon d’Or 2025 ne peut pas s’exprimer pleinement, aux côtés de son ancien coéquipier au PSG. « C’est l’un des enjeux de ce France-Sénégal » a prévenu Vincent Duluc, dans un chat organisé sur le site de L’Equipe quelques heures avant ce premier match de l’équipe de France dans cette Coupe du monde 2026.