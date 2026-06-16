Kylian Mbappé : Une soirée historique pour l’équipe de France et la Coupe du Monde ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La Coupe du monde 2026 débute ce mardi soir pour l'équipe de France. A 21h, les Bleus affronteront le Sénégal du côté de New York. L'entrée en lice des joueurs de Didier Deschamps est très attendue. Kylian Mbappé sera notamment scruté de très près. Et voilà qu'en fonction de sa performance, le capitaine de l'équipe de France pourrait bien vivre une soirée historique. Explications.

Après l'Allemagne, le Brésil ou encore l'Espagne, une autre grosse nation va faire son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026 : l'équipe de France. Opposés au Sénégal pour leur premier match, les Bleus se retrouvent face à un adversaire coriace. Didier Deschamps va toutefois pouvoir s'appuyer sur une attaque de feu pour tenter de faire la différence. Ousmane Dembélé et Michael Olise seront là, au même titre que Kylian Mbappé, lui qui devrait être aligné à la pointe de l'attaque française.

Des buts qui vont faire entrer Mbappé dans l'histoire Muet lors des deux matchs de préparation de l'équipe de France, Kylian Mbappé trouvera-t-il le chemin des filets face au Sénégal ? Si tel était le cas, la soirée deviendrait légéndaire. En fonction de s'il met un ou deux buts, il pourrait égaler ou battre le record de buts en équipe de France d'Olivier Giroud (57), ainsi que le record de buts d'un joueur de l'équipe de France de Just Fontaine (13). De plus, il ne faut également pas oublier que le record de Miroslav Klose, meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde (16) est également à portée de Mbappé. Il ne le reste plus que 4 réalisations pour rejoindre l'Allemand.