Kylian Mbappé : Une soirée historique pour l’équipe de France et la Coupe du Monde ?

La Coupe du monde 2026 débute ce mardi soir pour l'équipe de France. A 21h, les Bleus affronteront le Sénégal du côté de New York. L'entrée en lice des joueurs de Didier Deschamps est très attendue. Kylian Mbappé sera notamment scruté de très près. Et voilà qu'en fonction de sa performance, le capitaine de l'équipe de France pourrait bien vivre une soirée historique. Explications.
Après l'Allemagne, le Brésil ou encore l'Espagne, une autre grosse nation va faire son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026 : l'équipe de France. Opposés au Sénégal pour leur premier match, les Bleus se retrouvent face à un adversaire coriace. Didier Deschamps va toutefois pouvoir s'appuyer sur une attaque de feu pour tenter de faire la différence. Ousmane Dembélé et Michael Olise seront là, au même titre que Kylian Mbappé, lui qui devrait être aligné à la pointe de l'attaque française.
Des buts qui vont faire entrer Mbappé dans l'histoire
Muet lors des deux matchs de préparation de l'équipe de France, Kylian Mbappé trouvera-t-il le chemin des filets face au Sénégal ? Si tel était le cas, la soirée deviendrait légéndaire. En fonction de s'il met un ou deux buts, il pourrait égaler ou battre le record de buts en équipe de France d'Olivier Giroud (57), ainsi que le record de buts d'un joueur de l'équipe de France de Just Fontaine (13). De plus, il ne faut également pas oublier que le record de Miroslav Klose, meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde (16) est également à portée de Mbappé. Il ne le reste plus que 4 réalisations pour rejoindre l'Allemand.
« Un adversaire de très très haut niveau »
Rendez-vous donc ce mardi soir face au Sénégal pour Kylian Mbappé et l'équipe de France. A propos de cet adversaire, Didier Deschamps a confié en conférence de presse : « De par ce que le Sénégal a réalisé, c'est un adversaire de très très haut niveau mais il y avait la même attention, le même respect sur les adversaires qu'on a affrontés avant. Mais le Sénégal fait partie des meilleures équipes africaines et mondiales ».