Coupe du monde - France/Sénégal : Une fake news dénoncée avant le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’attente est bientôt terminée. Ce mardi à 21h heure française, l’équipe de France lance sa Coupe du monde face au Sénégal. Pape Thiaw et ses joueurs sont arrivés il y a plus d’une semaine sur le territoire américain. Un atterrissage avec un contrôle à la douane poussé qui a fait réagir sur les réseaux avec une photo du coach des Lions de la Teranga qui s’avère être inventée d’après le principal concerné.

La semaine dernière, l’équipe nationale du Sénégal a pris ses quartiers à Rutgers University dans le New Jersey. C’est là que la Fédération sénégalaise de football a établi son camp de base pour cette Coupe du monde 2026 qui a débuté le 11 juin avec Mexique - Afrique du Sud en ouverture (2-0). Avant toute chose, comme chaque sélection, les Lions de la Teranga ont dû passer par la rigoureuse douane américaine sur le tarmac de l’aéroport. Une photo de Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal, a circulé sur les réseaux sociaux avec les bras écartés et un agent de douane qui le fouillait dans le dos.

«Depuis qu’il y a l’IA, on sait ce qui se passe» De passage en conférence de presse ces dernières heures avant l’entrée en lice du Sénégal contre l’équipe de France au MetLife Stadium, Pape Thiaw a tenu à rétablir la vérité sur les contrôles à la douane auxquels les joueurs et le staff ont dû effectuer. « Quand on est arrivés sur le sol américain, tout s’est très bien passé. Le protocole de sécurité a été bien respecté. Mais je pense qu’il faut faire attention à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Parce que depuis qu’il y a l’IA, on sait ce qui se passe ».