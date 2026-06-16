Coupe du monde - France/Sénégal : Une fake news dénoncée avant le choc !

L’attente est bientôt terminée. Ce mardi à 21h heure française, l’équipe de France lance sa Coupe du monde face au Sénégal. Pape Thiaw et ses joueurs sont arrivés il y a plus d’une semaine sur le territoire américain. Un atterrissage avec un contrôle à la douane poussé qui a fait réagir sur les réseaux avec une photo du coach des Lions de la Teranga qui s’avère être inventée d’après le principal concerné.
La semaine dernière, l’équipe nationale du Sénégal a pris ses quartiers à Rutgers University dans le New Jersey. C’est là que la Fédération sénégalaise de football a établi son camp de base pour cette Coupe du monde 2026 qui a débuté le 11 juin avec Mexique - Afrique du Sud en ouverture (2-0). Avant toute chose, comme chaque sélection, les Lions de la Teranga ont dû passer par la rigoureuse douane américaine sur le tarmac de l’aéroport. Une photo de Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal, a circulé sur les réseaux sociaux avec les bras écartés et un agent de douane qui le fouillait dans le dos.
«Depuis qu’il y a l’IA, on sait ce qui se passe»
De passage en conférence de presse ces dernières heures avant l’entrée en lice du Sénégal contre l’équipe de France au MetLife Stadium, Pape Thiaw a tenu à rétablir la vérité sur les contrôles à la douane auxquels les joueurs et le staff ont dû effectuer. « Quand on est arrivés sur le sol américain, tout s’est très bien passé. Le protocole de sécurité a été bien respecté. Mais je pense qu’il faut faire attention à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Parce que depuis qu’il y a l’IA, on sait ce qui se passe ».
«L’accueil a été exceptionnel»
Selon les dires de Pape Thiaw, les vidéos qui ont fait réagir sur la toile sont pas en totale adéquation avec la réalité. Le sélectionneur du Sénégal est même jusqu’à dire que toute la délégation avait été accueillie de manière « exceptionnel » sur le continent américain. « Je ne pense pas que ce que nous avons vu corresponde à ce qui s’est passé. L’accueil a été exceptionnel. Tout s’est très bien déroulé et les conditions sont excellentes ». Une fake news donc que l’on doit à l’IA sur les réseaux sociaux.