Kylian Mbappé : Voilà pourquoi son maillot sera différent du reste de l'équipe de France contre le Sénégal

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi soir, l'équipe de France va disputer son premier match de cette Coupe du monde 2026 face au Sénégal. Sauf surprise de dernière minute, Kylian Mbappé sera titulaire et capitaine des Bleus. Pour cette rencontre, le numéro 10 français arborera d'ailleurs un détail particulier sur son maillot qui le distinguera du reste de ses coéquipiers.

Annoncée parmi les grands favoris de la Coupe du monde 2026, l'équipe de France va passer son premier test ce mardi soir. Le rendez-vous est donné à 21h du côté de New York pour affronter le Sénégal de Sadio Mané. Un adversaire coriace pour les Bleus, qui pourront toutefois compter sur leur armada offensive offensive pour l'emporter. Celle-ci sera bien évidemment mener par Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France.

Un badge spécial pour Mbappé Accompagné d'Ousmane Dembélé et Michael Olise, Kylian Mbappé va donc diriger l'attaque de l'équipe de France ce mardi soir. Et voilà que face au Sénégal, le capitaine des Bleus portera un maillot particulier, différent du reste de ses coéquipiers. En effet, M6 a réalisé une vidéo pour évoquer le flocage des maillots de l'équipe de France. C'est ainsi qu'il a été expliqué que celui de Mbappé aura droit à un badge particulier du fait qu'il a été meilleur buteur de la dernière Coupe du monde.