Kylian Mbappé : Voilà pourquoi son maillot sera différent du reste de l'équipe de France contre le Sénégal

Ce mardi soir, l'équipe de France va disputer son premier match de cette Coupe du monde 2026 face au Sénégal. Sauf surprise de dernière minute, Kylian Mbappé sera titulaire et capitaine des Bleus. Pour cette rencontre, le numéro 10 français arborera d'ailleurs un détail particulier sur son maillot qui le distinguera du reste de ses coéquipiers.
Annoncée parmi les grands favoris de la Coupe du monde 2026, l'équipe de France va passer son premier test ce mardi soir. Le rendez-vous est donné à 21h du côté de New York pour affronter le Sénégal de Sadio Mané. Un adversaire coriace pour les Bleus, qui pourront toutefois compter sur leur armada offensive offensive pour l'emporter. Celle-ci sera bien évidemment mener par Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France.
Un badge spécial pour Mbappé
Accompagné d'Ousmane Dembélé et Michael Olise, Kylian Mbappé va donc diriger l'attaque de l'équipe de France ce mardi soir. Et voilà que face au Sénégal, le capitaine des Bleus portera un maillot particulier, différent du reste de ses coéquipiers. En effet, M6 a réalisé une vidéo pour évoquer le flocage des maillots de l'équipe de France. C'est ainsi qu'il a été expliqué que celui de Mbappé aura droit à un badge particulier du fait qu'il a été meilleur buteur de la dernière Coupe du monde.
Un premier match « très important »
Le premier match de l'équipe de France à la Coupe du monde sera donc face au Sénégal. Une entrée en lice à propos de laquelle Didier Deschamps expliquait ce lundi en conférence de presse : « En quoi ce premier match est important ? Dans la question, vous avez la réponse. C'est important, très important mais c'est valable pour toutes les équipes qui commencent la compétition. Il n'est pas décisif parce qu'il y a d'autres matches mais... Après, le dernier champion du monde a perdu son premier match, donc les statistiques... Mais ça lance la compétition ».