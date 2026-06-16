Grosse commande de pizzas pour la Coupe du Monde : Un joueur de l’équipe de France sort le grand jeu !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France est sur le point de lancer sa Coupe du monde. Dans quelques heures seulement, le groupe de Didier Deschamps se mesurera au Sénégal, champion d’Afrique en titre avant la décision de la CAF de nommer le Maroc vainqueur en guise de sanction pour les évènements survenus en finale de la CAN. Pour cette rencontre et les autres des Bleus lors du Mondial, Maxence Lacroix s’est engagé à offrir des pizzas au village où il a passé son enfance.

Cinq jours après le début de la Coupe du monde 2026 et son match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud (2-0), l’équipe de France fait son entrée en lice dans ce Mondial ce mardi soir à 21h, heure française, contre le Sénégal. Sur le sol américain, la dernière danse de Didier Deschamps dans son costume de sélectionneur durera au moins les trois matchs de poule de ce groupe I, et plus si jamais les résultats des Bleus se révélaient être suffisants pour poursuivre l’aventure en phase à élimination directe.

«Maxence a proposé à sa mère de nous offrir des pizzas tous les soirs de matchs» Que ce soit Michael Olise, Désiré Doué, Rayan Cherki, Maghnes Akliouche ou encore Maxence Lacroix pour ne citer qu’eux, ils vont tous participer à leur première compétition majeure avec l’équipe de France A. Pour ce qui est du dernier cité, un engagement a été pris auprès de la mairie de la ville qui l’a vu grandir. Lors des rencontres des Bleus disputées au Mondial 2026, des pizzas seront offertes aux habitants de la commune d’Ajat. C’est en effet la communication effectuée par le maire de la ville. « Maxence a proposé à sa mère de nous offrir des pizzas tous les soirs de matchs ».