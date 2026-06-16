Coupe du monde 2026 - Equipe de France : «Ça n’a jamais fonctionné», Didier Deschamps prêt à imiter Luis Enrique ?

Axel Cornic

Avec les succès rencontrés par le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, formé de plusieurs internationaux français, certains observateurs estiment que Didier Deschamps devrait s’en inspirer pour remporter la Coupe du monde 2026. Mais cette formule ne semble pas toujours assurer le succès...

Dans seulement quelques heures, l’équipe de France débutera son aventure dans cette Coupe du monde et les attentes sont énormes. Il faut dire que Kylian Mbappé et ses coéquipiers sont passés tout près d’un doublé en 2022 au Qatar, après avoir déjà remporté le Mondial en Russie quatre ans plus tôt. Pour la dernière de Didier Deschamps, tout le monde s’attend donc à un succès.

Les Bleus comme le PSG ? Le problème, c’est que l’équipe de France n’a pas vraiment fait rêver ces dernières années, avec Deschamps qui a souvent été critiqué pour son approche pragmatique. Ainsi, de plus en plus d’observateurs s’est demandé si le sélectionneur tricolore ne ferait pas mieux de regarder ce qui peut se faire du côté du PSG de Luis Enrique, qui a raflé une deuxième Ligue des Champions consécutive au début du mois de juin. L’idée serait notamment de placer Ousmane Dembélé dans l’axe comme à Paris, poussant Kylian Mbappé sur le côté gauche de l’attaque, avec Michael Olise qui viendrait compléter le trio d’attaque.