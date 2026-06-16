Transfert imminent au PSG : «L'un des plus grands talents européens» va signer !

Amadou Diawara

En fin de contrat avec l'AC Milan, Alessandro Longoni devrait signer son tout premier contrat professionnel avec le PSG. En effet, la pépite italienne de 18 ans serait sur le point de parapher un bail de trois saisons à Paris. A l'instar de Renato Marin en 2025-2026, Alessandro Longoni devrait alterner entre les équipes de jeunes et le groupe professionnel.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a refusé de rempiler. Alerté par la situation de l'international italien, le PSG a profité de la situation pour le recruter librement et gratuitement. Transféré pour 0€ au PSG, Gianluigi Donnarumma avait paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2026. Alors qu'aucun accord n'a été trouvé pour prolonger, le portier de 27 ans a été transféré à Manchester City lors du dernier mercato estival, et ce, pour une somme proche de 30M€.

Alessandro Longoni va arriver pour 0€ au PSG Cinq ans après la signature de Gianluigi Donnarumma à Paris, le PSG devrait arracher un autre gardien à l'AC Milan cet été. D'après les indiscrétions de L'Equipe, Alessandro Longoni serait en passe de rejoindre Paris librement et gratuitement. Etant en fin de contrat avec les Rossoneri, le crack de 18 ans devrait parapher son premier contrat professionnel avec le PSG. Un bail d'une durée de trois saisons.