Transfert de Lucas Chevalier : Le PSG a pris sa décision !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Lucas Chevalier a signé au PSG. Pour arracher le gardien de 24 ans au LOSC, les dirigeants parisiens ont formulé une offre d'environ 55M€, bonus compris. A la peine durant sa première saison au PSG, Lucas Chevalier pourrait aller voir ailleurs dès cet été. Toutefois, les hautes sphères du club souhaiteraient le conserver.

A la fin de saison 2024-2025, Luis Enrique a réclamé la signature de Lucas Chevalier à Luis Campos. Alors que le jeu au pied de Gianluigi Donnarumma n'était pas à la hauteur, l'entraineur espagnol a voulu miser sur le gardien de 24 ans. Pour régaler Luis Enrique, Luis Campos a vendu le portier italien à Manchester City. En parallèle, le conseiller football du PSG a conclu un accord à hauteur de 55M€, bonus compris, avec le LOSC ; et ce, pour finaliser le transfert de Lucas Chevalier.

Mercato : Le PSG veut garder Lucas Chevalier Arrivé au PSG lors de l'été 2025, Lucas Chevalier a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2030. Malgré tout, l'international français pourrait faire ses valises avant la fin de ce mercato estival, qui a ouvert ses portes ce lundi. Ayant vécu une première saison cauchemardesque au PSG, Lucas Chevalier pourrait prendre le large à l'intersaison. Toutefois, le club parisien préférerait le conserver.