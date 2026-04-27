PSG - «Ce n'est pas comme si c'était Donnarumma» : Lucas Chevalier n'a plus le choix, il «doit mettre Matvey Safonov sur banc» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Désormais devancé par Matvey Safonov dans la hiérarchie des gardiens de but, Lucas Chevalier est dans une situation plus que délicate. Mais pour le journaliste Grégory Schneider, compte tenu du niveau des deux gardiens de but, le Français doit mettre le Ruse sur le banc.

L'avenir de Lucas Chevalier au PSG commence à faire grandement parler. Et pour cause, le portier français est désormais barré par la concurrence de Matvey Safonov ce qui pourrait le pousser à partir. Cependant, pour Grégory Schneider, journaliste de Libération, compte tenu de ses ambitions, Chevalier doit être en mesure de mettre le Russe sur le banc.

ℹ️ Où en est Chevalier ?



🧐 Sa situation ne l’enchante pas, mais selon ses proches, elle ne lui a ni plombé le moral, ni gangrené l’ambition.



🎙 « Il va bien moralement même si, de l’extérieur, la situation ne semble pas évidente, glisse un membre de son premier cercle. Il faut… pic.twitter.com/Lg8pRp97An — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) April 24, 2026

«C'est un gardien qui des objectifs élevés» « C'est un gardien qui des objectifs élevés, il se voit un avenir international et il a les qualités pour. Et si tu te vois un avenir international, tu te dois de mettre Matvey Safonov, que je ne méprise pas, sur le banc. Il sort de Krasnodar à 27 ans, ce n'est pas comme si c'était Donnarumma ou Oblak. Compte tenu de ses objectifs, il doit le faire. Il devrait partir s'il y avait des raisons de penser que la concurrence entre lui et Safonov est biaisée. Mais je ne crois pas une seconde que Luis Enrique soit partial sur ce coup-là, donc Chevalier doit s'imposer », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir.