PSG - «Ce n'est pas comme si c'était Donnarumma» : Lucas Chevalier n'a plus le choix, il «doit mettre Matvey Safonov sur banc» !

Désormais devancé par Matvey Safonov dans la hiérarchie des gardiens de but, Lucas Chevalier est dans une situation plus que délicate. Mais pour le journaliste Grégory Schneider, compte tenu du niveau des deux gardiens de but, le Français doit mettre le Ruse sur le banc.
L'avenir de Lucas Chevalier au PSG commence à faire grandement parler. Et pour cause, le portier français est désormais barré par la concurrence de Matvey Safonov ce qui pourrait le pousser à partir. Cependant, pour Grégory Schneider, journaliste de Libération, compte tenu de ses ambitions, Chevalier doit être en mesure de mettre le Russe sur le banc.
«C'est un gardien qui des objectifs élevés»
« C'est un gardien qui des objectifs élevés, il se voit un avenir international et il a les qualités pour. Et si tu te vois un avenir international, tu te dois de mettre Matvey Safonov, que je ne méprise pas, sur le banc. Il sort de Krasnodar à 27 ans, ce n'est pas comme si c'était Donnarumma ou Oblak. Compte tenu de ses objectifs, il doit le faire. Il devrait partir s'il y avait des raisons de penser que la concurrence entre lui et Safonov est biaisée. Mais je ne crois pas une seconde que Luis Enrique soit partial sur ce coup-là, donc Chevalier doit s'imposer », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir.
«Tu te dois de mettre Matvey Safonov sur le banc»
En revanche, Raymond Domenech n'est quant à lui pas convaincu par le fait que Lucas Chevalier puisse inverser la tendance : « Le problème avec un gardien de but, c'est qu'il n'y a qu'une place. Et il faut que l'autre soit mauvais pour à nouveau avoir une chance, et pour le moment, ce n'est pas le cas. Safonov a la confiance de ses défenseurs, ce que n'a pas Chevalier. Les défenseurs, quand ils le regardent, on sent une forme d'inquiétude. Donc s'il veut avoir une chance de jouer, il faut qu'il mette son égo de côté, son orgueil de côté et se dire : "Je n'ai pas réussi là, je vais réussir ailleurs". Quand Safonov s'est blessé, Chevalier a joué, mais il n'a pas repris la place. Il avait cette option à moment, et il ne l'a pas reprise. Donc oui, il faut qu'il mette son orgueil de côté et qu'il se dise d'aller tenter quelque chose ailleurs ».