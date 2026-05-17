Mercato : C’est la panique à l’OM, ces deux joueurs vont rester ?

Alexis Brunet

Cet été, l’OM va se montrer très actif sur le mercato et notamment au niveau des ventes. Le club phocéen pourrait bien voir partir une grande partie de son effectif, mais certains resteront pour incarner le nouveau projet. Arrivés l’été dernier à Marseille, Facundo Medina et Nayef Aguerd ont de grandes chances de rester au sein de la formation olympienne.

Ce dimanche, l’OM a l’occasion de terminer sa saison sur une bonne note avec la réception du Stade Rennais au Vélodrome. Après ce dernier match, les dirigeants marseillais pourront commencer à s’occuper du mercato, qui sera très probablement orchestré par Grégory Lorenzi, qui devrait devenir le prochain directeur sportif marseillais. Il devra réaliser presque des miracles, car le club phocéen ne roule pas sur l’or et il aura des moyens très limités cet été.

L’OM va vendre de très nombreux cadres Pour essayer de reconstruire son effectif pour la saison prochaine, l’OM va d’abord devoir réaliser des ventes, afin de récolter un petit pécule. Selon les informations de L’Équipe, Mason Greenwood en tête pourrait s’en aller, lui qui représente la plus haute valeur marchande marseillaise. Il pourrait partir contre un chèque de 40 ou 50M€, mais Marseille rêverait d’en obtenir entre 70 et 80M€. Au rayon des cadres, Leonardo Balerdi aurait des chances de quitter le sud de la France également, tout comme Timber, Paixao, Hojbjerg ou bien encore Aubameyang.