Mercato : C’est la panique à l’OM, ces deux joueurs vont rester ?

Cet été, l’OM va se montrer très actif sur le mercato et notamment au niveau des ventes. Le club phocéen pourrait bien voir partir une grande partie de son effectif, mais certains resteront pour incarner le nouveau projet. Arrivés l’été dernier à Marseille, Facundo Medina et Nayef Aguerd ont de grandes chances de rester au sein de la formation olympienne.
Ce dimanche, l’OM a l’occasion de terminer sa saison sur une bonne note avec la réception du Stade Rennais au Vélodrome. Après ce dernier match, les dirigeants marseillais pourront commencer à s’occuper du mercato, qui sera très probablement orchestré par Grégory Lorenzi, qui devrait devenir le prochain directeur sportif marseillais. Il devra réaliser presque des miracles, car le club phocéen ne roule pas sur l’or et il aura des moyens très limités cet été.
L’OM va vendre de très nombreux cadres
Pour essayer de reconstruire son effectif pour la saison prochaine, l’OM va d’abord devoir réaliser des ventes, afin de récolter un petit pécule. Selon les informations de L’Équipe, Mason Greenwood en tête pourrait s’en aller, lui qui représente la plus haute valeur marchande marseillaise. Il pourrait partir contre un chèque de 40 ou 50M€, mais Marseille rêverait d’en obtenir entre 70 et 80M€. Au rayon des cadres, Leonardo Balerdi aurait des chances de quitter le sud de la France également, tout comme Timber, Paixao, Hojbjerg ou bien encore Aubameyang.
Medina et Aguerd devraient rester
Vous l’aurez compris, presque tous les joueurs de l’OM auront des bons de départ cet été si une belle offre se présente. Toutefois, toujours selon L’Équipe, Facundo Medina ainsi que Nayef Aguerd auraient eux plus de chances de rester à Marseille. Ils seront moins la cible d’offres et ils pourraient bien être des leaders du prochain projet phocéen, qui pourrait ne pas être mené par Habib Beye. En effet, le technicien de 48 ans est lui aussi sur le départ, notamment car il n’a pas réussi à atteindre les objectifs qui lui étaient fixés (qualification en Ligue des champions et victoire en Coupe de France).