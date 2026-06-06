Transfert à 92M€ : Le PSG se fait doubler par un cador de Premier League ?

Pierrick Levallet

Le PSG a visiblement prévu de se montrer actif sur le mercato après son second sacre en Ligue des champions. Le club de la capitale a activé plusieurs pistes pour régénérer l’effectif de Luis Enrique. Le nom de Mateus Fernandes a notamment été évoqué. Seulement, les Rouge-et-Bleu se seraient fait devancer par Manchester United sur ce dossier.

Et si un autre crack portugais débarquait au PSG après Vitinha, Joao Neves et Nuno Mendes ? Afin de régénérer l’effectif de Luis Enrique suite au second sacre consécutif en Ligue des champions, pour pouvoir défendre leur titre la saison prochaine, les Rouge-et-Bleu ont activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens garderaient notamment un œil sur la situation de Mateus Fernandes, qui devrait quitter West Ham après la relégation en EFL Championship. Seulement, le dossier du milieu offensif de 21 ans serait en train d’échapper au club de la capitale.

Manchester United en pole position pour Mateus Fernandes ? D’après les informations de TEAMtalk, Manchester United serait en train d’avancer considérablement sur le transfert de Mateus Fernandes. Les agents du joueur seraient même confiants quant au fait que les Red Devils puissent boucler son transfert avec West Ham. Le prodige portugais serait lui-même favorable à une arrivée au sein du club mancunien. Les Hammers réclameraient toutefois aux alentours de 92M€ pour son transfert et ne semblent pas vraiment bouger de leurs positions pour le moment.