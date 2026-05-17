Succession de Medhi Benatia : Grégory Lorenzi sort du silence sur l'OM !

Alors que la saison touche à sa fin, les objectifs de l'OM n'ont pas été remplis et le club devrait profiter de l'été pour tout changer. Medhi Benatia, qui a démissionné en février dernier, a décidé de rester jusqu'à la fin de la saison. Son remplaçant devrait arriver très prochainement. Interrogé à ce sujet, Grégory Lorenzi a fait quelques révélations de plus.
Directeur sportif du Stade Brestois depuis 10 ans, Grégory Lorenzi vient de quitter le club. Le dirigeant de 42 ans intéresse de près d'autres clubs en France, à commencer par l'OM. Sa venue est même quasiment annoncée dans les médias et une confirmation devrait bientôt tomber. Il refuse pour l'instant d'en dévoiler davantage sur sa situation.
Grégory Lorenzi pisté par l'OM
Depuis quelques jours, le nom de Grégory Lorenzi se fait plus insistant dans les discussions autour de l'OM. Le club de la cité phocéenne doit trouver des solutions et repartir sur un nouveau projet en vue de la saison prochaine et Lorenzi semble être le bon candidat pour ce faire. « Je communiquerai une fois ma situation réglée. Aujourd'hui, j'ai la possibilité et la chance d'avoir des contacts avec quelques clubs. Mais pour le moment, je ne peux pas en dire davantage. Vous aurez bientôt le dénouement » déclare-t-il au Télégramme. S'il garde le suspense, c'est que l'OM n'est pas le seul club dans ce dossier.
L'OM plombé par Nice ?
L'OM n'est pas le seul club à pouvoir prétendre à une arrivée de Grégory Lorenzi prochainement. En effet la concurrence viendrait plutôt de l'OGC Nice qui se trouve toutefois dans une situation délicate. Les Aiglons jouent leur maintien en Ligue 1 en cette fin de saison et doivent absolument gagner ce dimanche lors de la dernière journée de championnat pour éviter les barrages. On devrait sans doute en apprendre plus sur Lorenzi une fois cette situation éclaircie.