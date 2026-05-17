Succession de Medhi Benatia : Grégory Lorenzi sort du silence sur l'OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que la saison touche à sa fin, les objectifs de l'OM n'ont pas été remplis et le club devrait profiter de l'été pour tout changer. Medhi Benatia, qui a démissionné en février dernier, a décidé de rester jusqu'à la fin de la saison. Son remplaçant devrait arriver très prochainement. Interrogé à ce sujet, Grégory Lorenzi a fait quelques révélations de plus.

Directeur sportif du Stade Brestois depuis 10 ans, Grégory Lorenzi vient de quitter le club. Le dirigeant de 42 ans intéresse de près d'autres clubs en France, à commencer par l'OM. Sa venue est même quasiment annoncée dans les médias et une confirmation devrait bientôt tomber. Il refuse pour l'instant d'en dévoiler davantage sur sa situation.

Grégory Lorenzi pisté par l'OM Depuis quelques jours, le nom de Grégory Lorenzi se fait plus insistant dans les discussions autour de l'OM. Le club de la cité phocéenne doit trouver des solutions et repartir sur un nouveau projet en vue de la saison prochaine et Lorenzi semble être le bon candidat pour ce faire. « Je communiquerai une fois ma situation réglée. Aujourd'hui, j'ai la possibilité et la chance d'avoir des contacts avec quelques clubs. Mais pour le moment, je ne peux pas en dire davantage. Vous aurez bientôt le dénouement » déclare-t-il au Télégramme. S'il garde le suspense, c'est que l'OM n'est pas le seul club dans ce dossier.