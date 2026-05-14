OM contre Nice : Après Grégory Lorenzi, la nouvelle bataille sur le mercato qui risque de faire du bruit...

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé proche de rejoindre l’OGC Nice, Grégory Lorenzi a finalement choisi l’OM, où il devrait succéder à Medhi Benatia. Une de ses premières missions devrait être de nommer un nouvel entraîneur et, en ce sens, le nom de Bruno Genesio est évoqué. Toutefois, les Aiglons penseraient eux aussi à recruter le technicien français.

Après avoir reçu un bel hommage de la part du Stade Brestois mercredi à l’occasion de la réception de Strasbourg (1-2), Grégory Lorenzi s’apprête à relever un nouveau challenge, normalement du côté de l’OM. Le dirigeant français âgé de 42 ans est fortement pressenti afin de prendre la succession de Medhi Benatia et devenir le prochain directeur sportif de Marseille, où il aura comme première tâche de trouver un nouvel entraîneur.

Nice également intéressé par Genesio N’ayant pas rempli les objectifs fixés à son arrivée, Habib Beye ne devrait pas être conservé la saison prochaine. L’OM privilégie un entraîneur français. En ce sens, les noms de Christophe Galtier, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le Neom FC, et de Bruno Genesio, en fin de contrat au LOSC, ont été évoqués dernièrement. Selon RMC Sport, ce dernier pourrait devenir une piste sérieuse pour Marseille si son départ de Lille venait à se confirmer, ce qui semble être la tendance.