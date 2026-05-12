Mercato : Cet entraîneur de Ligue 1 qui pourrait devenir «une piste très sérieuse» pour l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’Habib Beye ne devrait pas être conservé la saison prochaine, Grégory Lorenzi, pressenti pour succéder à Medhi Benatia, aura comme première mission de trouver le futur entraîneur de l’OM. En ce sens, Bruno Genesio, en fin de contrat, pourrait devenir une piste très sérieuse pour Marseille, si son départ du LOSC est confirmé.

Arrivé seulement au mois de février dernier en remplacement de Roberto De Zerbi, Habib Beye a peu de chance d’être encore l’entraîneur de l’OM la saison prochaine. Le technicien sénégalais n’a pas rempli les objectifs fixés, d’autant plus que des changements sont attendus au sein de la direction sportive, avec Grégory Lorenzi pressenti pour succéder à Medhi Benatia. Le choix lui reviendra, mais le club aurait tout de même comme priorité de nommer un entraîneur français.

Genesio, une piste sérieuse pour l’OM ? Dans cette optique, Christophe Galtier pourrait être une option même si, selon RMC Sport, il attendrait tout de même des garanties sur les ambitions sportives de l’OM, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le Neom FC. RMC Sport évoque également Bruno Genesio, en fin de contrat au LOSC. L’ancien entraîneur de l’OL est en fin de cycle à Lille et à la recherche d’un nouveau challenge. Son départ n’a pas encore été officialisé, mais s’il venait à se confirmer, alors il pourrait devenir une « piste très sérieuse » pour Marseille.