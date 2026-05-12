Successeur de Habib Beye : L’OM a déjà une idée pour son prochain entraîneur !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Stéphane Richard, futur président de l’OM, va prendre ses fonctions le 2 juillet prochain, Grégory Lorenzi va quant à lui succéder à Medhi Benatia à la tête du secteur sportif. Reste désormais à connaître le remplaçant de Habib Beye. En interne, on a déjà une préférence…

N’ayant pas réussi à relancer l’Olympique de Marseille après avoir succédé à Roberto De Zerbi , Habib Beye ne devrait pas s’éterniser dans la cité phocéenne. A une journée de la fin, le club phocéen pointe à la 6e place de Ligue 1 et peut espérer au mieux une qualification pour la Ligue Europa en cas de résultat positif contre le Stade Rennais . Un nouvel entraîneur devrait ainsi débarquer dans les prochaines semaines.

Et le successeur de Beye ne devrait pas être un novice de la Ligue 1. Selon La Provence, l’OM voudrait miser sur un profil expérimenté du championnat de France. Grégory Lorenzi , en poste à Brest et attendu à Marseille pour succéder à Medhi Benatia , sera en charge de la nomination. L’Équipe confirme qu’un Français aurait la préférence du club.

Galtier, Genesio, Sage… Quel entraîneur pour l’OM ?

Les candidats ne sont pas nombreux à remplir les conditions fixées par la nouvelle équipe dirigeante. « Stéphane Richard veut un Français, il l’a dit. Un entraîneur français pour l’OM, honnêtement à part Genesio ou faire revenir Galtier, je ne vois pas de solutions. Pierre Sage ? Non », confiait lundi soir le journaliste Daniel Riolo dans l’After Foot.

Désormais en Arabie saoudite, du côté de Neom SC, Christophe Galtier avait déjà été approché par l’OM après son passage au PSG. L’entraîneur natif de Marseille n’a jamais caché son intérêt pour le club phocéen mais avait préféré décliner la proposition à l’époque. « Je suis né à Marseille, j’ai joué à l’OM… Ça aurait pu se faire, mais ça ne s’est pas fait pour une histoire de timing, confiait-il début avril au Figaro. J’ai été sollicité par l’OM après Paris, mais pour les raisons précédemment évoquées, j’ai préféré dire non. J’avais besoin de prendre un peu de distance afin de préparer les échéances extrasportives qui arrivaient. Pas facile de dire non à l’OM ? Ça n’a pas été simple mais j’ai préféré être honnête avec les gens qui m’avaient sollicité lors des entretiens. Est-ce que ça se représentera ? Je ne sais pas… ».