Medhi Benatia : Après l’OM, un club se positionne déjà pour le récupérer !

Désireux de partir au milieu de la saison, Medhi Benatia était finalement resté à l’OM en pleine crise sur demande de Frank McCourt. Le futur départ du Marocain est cependant acté, et un club se serait déjà positionné pour l’enrôler dans les prochaines semaines.
De gros changements sont attendus à l’OM après cette saison où les polémiques et les contreperformances n’ont pas manqué. Un nouveau directeur sportif est notamment attendu après la démission de Medhi Benatia en février, finalement repoussée à la demande de Frank McCourt, souhaitant le conserver jusqu’à la fin de la saison. Tandis que Grégory Lorenzi devrait lui succéder à l'OM, Medhi Benatia pourrait quant à lui filer en Arabie saoudite.
Medhi Benatia courtisé en Arabie saoudite
Les dirigeants d’Al-Ittihad souhaiteraient mettre la main sur l’ancien international marocain pour succéder à Ramon Planes. Le dirigeant espagnol, en poste depuis 2023, a décidé de plier bagage et pourrait rejoindre un nouveau projet en Europe. Benatia aurait ainsi été sollicité, révèle ce mardi matin le journaliste Fabrizio Romano.
« Je ne pouvais pas abandonner le club dans ces conditions »
« Pour de nombreuses raisons, je ne pouvais pas abandonner le club dans ces conditions. C’est un club qui m’est cher, où j’ai été formé. Cela faisait quelques semaines que ma réflexion [de départ, NDLR] mûrissait. J’ai accepté la demande du propriétaire de rester jusqu’au terme de la saison, par sens des responsabilités. Il n’y a pas eu d’intrigue ou de prise de pouvoir », avait indiqué Benatia après son faux départ en début d’année. La fin prochaine de son aventure marseillaise est en revanche assurée, avec un bilan terni par cette dernière saison. Durant le week-end, Walid Acherchour soulignait la principale erreur du dirigeant cette année : « Moi je pense que Medhi Benatia a connu des très très grands clubs, des très très grands vestiaires qui se responsabilisaient énormément, la Roma, le Bayern, la Juventus, sauf qu’aujourd’hui il a construit une équipe composée de dauphins. De mecs très sympas, de mecs très très gentils qui n’ont pas cette âme-là ».