Medhi Benatia : Après l’OM, un club se positionne déjà pour le récupérer !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désireux de partir au milieu de la saison, Medhi Benatia était finalement resté à l’OM en pleine crise sur demande de Frank McCourt. Le futur départ du Marocain est cependant acté, et un club se serait déjà positionné pour l’enrôler dans les prochaines semaines.

De gros changements sont attendus à l’OM après cette saison où les polémiques et les contreperformances n’ont pas manqué. Un nouveau directeur sportif est notamment attendu après la démission de Medhi Benatia en février, finalement repoussée à la demande de Frank McCourt, souhaitant le conserver jusqu’à la fin de la saison. Tandis que Grégory Lorenzi devrait lui succéder à l'OM, Medhi Benatia pourrait quant à lui filer en Arabie saoudite.

Medhi Benatia courtisé en Arabie saoudite Les dirigeants d’Al-Ittihad souhaiteraient mettre la main sur l’ancien international marocain pour succéder à Ramon Planes. Le dirigeant espagnol, en poste depuis 2023, a décidé de plier bagage et pourrait rejoindre un nouveau projet en Europe. Benatia aurait ainsi été sollicité, révèle ce mardi matin le journaliste Fabrizio Romano.