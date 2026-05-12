Successeur de Medhi Benatia : L'OM a tranché pour son prochain directeur sportif !

Axel Cornic

La crise de février 2026 a emporté Roberto De Zerbi et Pablo Longoria, mais pas Medhi Benatia. Ce dernier a été retenu par le propriétaire Frank McCourt, ce qui n’a toutefois fait que retarder les choses, puisqu’il quittera bien son poste à la fin de la saison. Et l’identité de son successeur à l’Olympique de Marseille, semble se préciser de jour en jour.

On parle beaucoup des joueurs ou encore de l’entraineur. Mais l’OM doit surtout se trouver un nouveau directeur sportif, pour succéder à Medhi Benatia. Certains ont espéré le voir rester, mais le directeur sportif quittera bel et bien le club dans quelques semaines. Pas vraiment le meilleur timing, quand on sait que le mercato qui approche sera riche en rebondissements.

Qui pour remplacer Benatia ? L’effectif marseillais devrai en effet être chamboulé encore une fois, surtout avec la Ligue des Champions qui est devenu un simple rêve en ce moment. Mason Greenwood est annoncé sur le départ, tout comme Pierre-Emerick Aubameyang ou encore le capitaine Pierre-Emile Højbjerg. Mais l’OM devra tout s’abord désigner un directeur sportif pour gérer ces dossiers, avec des nombreux noms qui ont été évoqués ces dernières semaines.