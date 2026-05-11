«L’OM s’est planté» : Jérôme Rothen dénonce une erreur de casting avec Habib Beye !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette saison, l'OM nourrissait de grandes ambitions mais tout a fini par se déliter au fil des mois. Le club est parti à la dérive au milieu de la saison et l'arrivée d'Habib Beye sur le banc n'a pas changé grand-chose, au contraire. Pour Jérôme Rothen, ce n'était pas la bonne solution pour prendre en main cette équipe.

Après le départ de Roberto De Zerbi en février dernier, c'est Habib Beye qui a été choisi pour prendre la relève. L'ancien international sénégalais sortait d'une expérience très mitigée à Rennes et malgré des débuts encourageants, l'OM a fini par couler. Le club ne disputera même pas la prochaine Ligue des champions, un vrai échec qui se conclura le week-end prochain face à... Rennes.

« Vivement que la saison se termine » Loin de ses ambitions, l'OM a du mal sportivement et connaît en plus des difficultés avec son vestiaire. Le club devra rebondir mais force est de constater que le bilan est négatif pour Habib Beye. « Vivement que la saison se termine pour qu'on arrête de parler d'Habib Beye. On a fait que ça. Vous connaissez les relations que j'ai avec lui, elles ne sont pas très fluides. Ce n'est pas quelqu'un que j'apprécie plus que ça et c'est réciproque. En étant objectif, il faut reconnaître une chose : l'OM s'est planté en le prenant en tant qu'entraîneur. Il peut être heurté par certaines critiques ou certains mensonges mais s'il veut se payer des journalistes, il n'a qu'à régler ses comptes avec ceux-là. Mettre tout le monde dans le même panier… » déclare Jérôme Rothen dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC.