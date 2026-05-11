«L’OM s’est planté» : Jérôme Rothen dénonce une erreur de casting avec Habib Beye !

Cette saison, l'OM nourrissait de grandes ambitions mais tout a fini par se déliter au fil des mois. Le club est parti à la dérive au milieu de la saison et l'arrivée d'Habib Beye sur le banc n'a pas changé grand-chose, au contraire. Pour Jérôme Rothen, ce n'était pas la bonne solution pour prendre en main cette équipe.
Après le départ de Roberto De Zerbi en février dernier, c'est Habib Beye qui a été choisi pour prendre la relève. L'ancien international sénégalais sortait d'une expérience très mitigée à Rennes et malgré des débuts encourageants, l'OM a fini par couler. Le club ne disputera même pas la prochaine Ligue des champions, un vrai échec qui se conclura le week-end prochain face à... Rennes.
« Vivement que la saison se termine »
Loin de ses ambitions, l'OM a du mal sportivement et connaît en plus des difficultés avec son vestiaire. Le club devra rebondir mais force est de constater que le bilan est négatif pour Habib Beye. « Vivement que la saison se termine pour qu'on arrête de parler d'Habib Beye. On a fait que ça. Vous connaissez les relations que j'ai avec lui, elles ne sont pas très fluides. Ce n'est pas quelqu'un que j'apprécie plus que ça et c'est réciproque. En étant objectif, il faut reconnaître une chose : l'OM s'est planté en le prenant en tant qu'entraîneur. Il peut être heurté par certaines critiques ou certains mensonges mais s'il veut se payer des journalistes, il n'a qu'à régler ses comptes avec ceux-là. Mettre tout le monde dans le même panier… » déclare Jérôme Rothen dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC.
L'OM s'est écroulé
Alors qu'il avait pris en main l'OM lorsque le club était sur le podium, Habib Beye n'a pas réussi à conserver cet avantage et ironiquement, le Stade Rennais fait mieux depuis qu'il en est parti. Les deux équipes se retrouveront pour conclure cette saison. « Quand tu n'as pas les résultats, forcément le premier fusible c'est l'entraîneur, c'est lui qui prend toutes les critiques. Après, il y a les joueurs. Quand on a un entraîneur qui dégage beaucoup de sérénité et de respect, il y a des attitudes sur le terrain que certains joueurs ne devraient pas avoir. Quand je vois l'attitude de Mason Greenwood contre Nantes, il lui a pissé dessus. Donc ça veut dire que les relations ne sont pas aussi fluides qu'il le dit. Normalement, le but d'Habib Beye et du club, c'est que ces histoires pendant les mises au vert ne sortent pas. Réglez ça en interne. Il peut dire ce qu'il veut mais des acharnements sur des entraîneurs de l'OM quand ça ne gagne pas, c'est tout le temps que ça arrive. Lui, il fait partie des pires entraîneurs. Donc vivement que ça se termine. » poursuit Jérôme Rothen.