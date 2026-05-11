Fin de l’aventure à l’OM pour Benatia : Walid Acherchour a trouvé sa principale erreur

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A l’issue de la saison, Medhi Benatia quittera son poste de directeur sportif de l’OM. S’il pourrait rapidement rebondir en Italie, le dirigeant marocain n’aura pas laissé une grande trace à Marseille. Pour Walid Acherchour, l’ancien défenseur central s’est trompé sur un gros détail dans son parcours au sein du club phocéen.

Arrivé afin d’épauler Roberto De Zerbi à l’OM en tant que directeur du football, Medhi Benatia s’apprête à quitter Marseille. Sous demande directe du propriétaire Frank McCourt, le dirigeant marocain avait accepté de rester en poste jusqu’à la fin de cette saison 2025-2026. Alors que l’OM a vécu une fin de saison cauchemardesque et que l’ancien défenseur central a élevé la voix à plusieurs reprises, son aventure touche à sa fin. Et au moment de faire les comptes, Medhi Benatia n’aura pas eu un franc succès à Marseille, et ce pour une raison bien précise selon Walid Acherchour.

« Aujourd’hui il a construit une équipe composée de dauphins » « Moi je pense que Mehdi Benatia a connu des très très grands clubs, des très très grands vestiaires qui se responsabilisaient énormément, la Roma, le Bayern, la Juventus, sauf qu’aujourd’hui il a construit une équipe composée de dauphins. De mecs très sympas, de mecs très très gentils qui n’ont pas cette âme-la », a ainsi analysé le journaliste sur les ondes de RMC. Une fin de parcours très compliquée pour le Marocain, qui serait toutefois convoité par l’AS Rome dans ce rôle de directeur sportif.