L’OM prépare son mercato : Le phénomène parisien Ilan Kebbal dans la short-list ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors qu’on ne sait pas encore si l’OM disputera la Coupe d’Europe la saison prochaine, les dirigeants marseillais cherchent déjà à cocher quelques noms en vue du mercato estival. Auteur d’une saison intéressante au Paris FC, Ilan Kebbal (27 ans) figurerait dans les petits papiers des nouveaux dirigeants du club phocéen.

De quoi sera fait le mercato estival de l’OM ? Pas encore assuré de disputer une Coupe d’Europe la saison prochaine, loin de là, le club marseillais va avoir un énorme chantier face à lui. Avec la prise de pouvoir à venir du nouveau président Stéphane Richard, et l’arrivée attendue du nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi, les dirigeants de l’OM vont devoir quasiment repartir de zéro. Et si l’incertitude règne à Marseille, quelques pistes sont néanmoins à l’étude du côté des bureaux de la Commanderie.

Ilan Kebbal plaît à l’OM Né à Marseille, Ilan Kebbal intéresserait l’OM à en croire les dernières révélations de @Adammser sur X. Un choix on ne peut plus logique, l’international Algérien ayant toujours clamé son amour du club phocéen. Auteur de 9 buts et de 4 passes décisives cette saison en championnat, le milieu offensif du Paris FC pourrait donc être une piste idéale, même s’il reste encore à le convaincre. Cependant, de son côté, Kebbal verrait d’un bon œil un retour auprès de sa ville natale…