OM - Habib Beye : Les deux médias avec lesquels Daniel Riolo promet de régler ses comptes à la fin de la saison

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que plusieurs médias ont indiqué qu’il y aurait eu des tensions entre Habib Beye et certains de ses joueurs, notamment Mason Greenwood, la semaine dernière, Daniel Riolo a pris la défense de l’entraîneur de l’OM. L’éditorialiste de RMC estime que des journalistes sont trop influencés par les réseaux sociaux et a fait savoir qu’il réglerait ses comptes avec deux quotidiens en particulier une fois la saison terminée.

Après la victoire de l’OM sur la pelouse du Havre (0-1) dimanche soir, Habib Beye a dénoncé l’acharnement médiatique dont il estime être victime ces dernières semaines. En cause, les informations divulguées au cours de la semaine dernière selon lesquelles il aurait arrêté un entraînement avant son terme, très agacé par l’attitude de ses joueurs et en particulier Mason Greenwood, qui est venu lui taper dans la main au moment de célébrer son but au Stade Océane.

« Le matin, certains journalistes feraient bien de se regarder dans une glace » « Il a parfaitement raison. Ce qu’il s’est passé sur cette fin de saison était absolument dégueulasse à Marseille. Le matin, certains journalistes feraient bien de se regarder dans une glace parce qu’ils ont raconté beaucoup de conneries », a réagi Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. « Je ne sais pas dans quel but. Je pense qu’aujourd’hui, les réseaux sociaux dictent des conduites et qu’il y avait une mode, une tendance, pour démonter Habib Beye depuis deux mois. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que tout ce qu’il a fait est formidable, il a super bien entraîné l’OM depuis qu’il est là, il n’a pas fait d’erreur, ce n’est pas ça que je suis en train de dire. Il y a eu des mensonges, des histoires inventées et on a voulu lui faire du mal. Les réseaux sociaux l’ont fait. Certains journalistes suivent les réseaux sociaux et se disent : “Ce sera bien, ça évitera qu’on se fasse insulter sur les réseaux si on suit cette hype-là.” Il y a de plus en plus dans notre métier des journalistes qui ont peur de ce qui va être dit sur les réseaux et qui préfèrent être dans le bon train. Et ça, c’est gravissime. Notre métier est en train de crever à cause de ça. »