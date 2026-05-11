OM - Habib Beye : Les deux médias avec lesquels Daniel Riolo promet de régler ses comptes à la fin de la saison

Alors que plusieurs médias ont indiqué qu’il y aurait eu des tensions entre Habib Beye et certains de ses joueurs, notamment Mason Greenwood, la semaine dernière, Daniel Riolo a pris la défense de l’entraîneur de l’OM. L’éditorialiste de RMC estime que des journalistes sont trop influencés par les réseaux sociaux et a fait savoir qu’il réglerait ses comptes avec deux quotidiens en particulier une fois la saison terminée.
Après la victoire de l’OM sur la pelouse du Havre (0-1) dimanche soir, Habib Beye a dénoncé l’acharnement médiatique dont il estime être victime ces dernières semaines. En cause, les informations divulguées au cours de la semaine dernière selon lesquelles il aurait arrêté un entraînement avant son terme, très agacé par l’attitude de ses joueurs et en particulier Mason Greenwood, qui est venu lui taper dans la main au moment de célébrer son but au Stade Océane.
« Le matin, certains journalistes feraient bien de se regarder dans une glace »
« Il a parfaitement raison. Ce qu’il s’est passé sur cette fin de saison était absolument dégueulasse à Marseille. Le matin, certains journalistes feraient bien de se regarder dans une glace parce qu’ils ont raconté beaucoup de conneries », a réagi Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. « Je ne sais pas dans quel but. Je pense qu’aujourd’hui, les réseaux sociaux dictent des conduites et qu’il y avait une mode, une tendance, pour démonter Habib Beye depuis deux mois. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que tout ce qu’il a fait est formidable, il a super bien entraîné l’OM depuis qu’il est là, il n’a pas fait d’erreur, ce n’est pas ça que je suis en train de dire. Il y a eu des mensonges, des histoires inventées et on a voulu lui faire du mal. Les réseaux sociaux l’ont fait. Certains journalistes suivent les réseaux sociaux et se disent : “Ce sera bien, ça évitera qu’on se fasse insulter sur les réseaux si on suit cette hype-là.” Il y a de plus en plus dans notre métier des journalistes qui ont peur de ce qui va être dit sur les réseaux et qui préfèrent être dans le bon train. Et ça, c’est gravissime. Notre métier est en train de crever à cause de ça. »
« Il y a deux quotidiens, à la fin de la saison, je pense que je vais régler deux-trois comptes »
« Il y a deux quotidiens, à la fin de la saison, je pense que je vais régler deux-trois comptes. On va attendre. Ils n’ont pas à relayer ça, ils n’ont pas à se mettre dans ce mouvement-là. Que sur les réseaux on répète 150 fois “Riolo est un con”, je n’en ai rien à foutre, je les emmerde tous. Qu’ils disent “Habib Beye est un con”, “Riolo défend Beye”, de toute façon, tout ça, c’est du vent, ils racontent n’importe quoi », a ajouté Daniel Riolo. « Les mecs font leur vie sur les réseaux, mais que ça dicte une conduite chez certains journalistes qui ont peur ensuite… Très honnêtement, aujourd’hui, les réseaux sont tellement forts, il faut être solide. Il faut être vraiment solide pour supporter les vagues, je le dis même pour moi. Franchement, il y a certaines vagues, pour les prendre, il vaut mieux avoir une sacrée bouteille et une sacrée expérience. Je pense qu’il y en a qui ont peur de ça, peur d’être dans le mauvais train et de prendre la déflagration. On a pris un virage sur les réseaux et Beye, il a pris ça de plein fouet dans la gueule. »